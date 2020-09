Vergeles dice que todavía no se ha llegado al pico de la segunda ola

Ep.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado que todavía no se ha llegado al pico de la segunda ola de la pandemia, ya que las infecciones acumuladas corresponden a la segunda quincena de agosto, y ha confiado en que la situación mejore con el inicio del curso escolar y la actividad laboral que hará que se reduzca la movilidad de las personas y, por lo tanto, la expansión del virus.



Vergeles ha recordado que la situación en Extremadura en cuanto a incidencia es de 160 casos por 100.000 habitantes mientras que la media española se sitúa en 240 casos, por lo que la región se sitúa en el nivel 13 de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA).



No obstante, ha incidido en que los contagios se están produciendo en las reuniones familiares y en el "ocio nocturno descontrolado". Por ello, ha vuelto a pedir prudencia a la población y que se mantengan las medidas de seguridad, "incluso aunque estemos con la familia".



El responsable sanitario ha defendido que esta segunda ola de infecciones por Covid-19 no es comparable con la sufrida en marzo, ya que han cambiado los criterios para realizar pruebas PCR y ahora hay detección precoz en casos asintomáticos, que permiten a los 360 rastreadores de la región determinar los brotes y tomar medidas para detener la propagación del virus.



Vergeles ha explicado que en la primera ola de la pandemia las pruebas se realizaban a las personas que tenían síntomas compatibles con la infección, mientras que ahora se están realizando muchos más test que dan como resultado que el 67% de las personas infectadas en la región son asintomáticas.



Eso también es consecuencia de que la media de edad de los afectados ha bajado de los 61 años hace seis meses a los 41 de la actualidad y la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales "es menor", ha dicho Vergeles este viernes en Cáceres a preguntas de los medios sobre este asunto tras la firma de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para fomentar la mediación familiar en la resolución de conflictos.



COLEGIOS Y RESIDENCIAS



En cuanto a los colegios de Cabeza del Buey (Badajoz) ha dicho que podrán abrir sus aulas el lunes, día 14, si se produce una evolución positiva de los datos de infección por Covid-19 en la localidad, lo que ha provocado que 658 alumnos no hayan podido iniciar el curso escolar en la fecha prevista. "Todo depende de cómo se comporte la pandemia pero podrán abrir con importantes criterios de seguridad", ha incidido.



Además, preguntado por el brote detectado en la residencia Conquistadores de Trujillo (Cáceres), ha confirmado que ya se han realizado las 113 PCR previstas y falta el resultado de 39 de ellas. De momento, las pruenas realizadas han arrojado 37 casos positivos, de los que 29 se corresponden con residentes y ocho con trabajadores.



El consejero ha insistido en que la realización de pruebas PCR a los trabajadores del sector sociosanitario ha permitido evitar que el virus entrara en 17 residencias de la región.