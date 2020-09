El PP cree que Vara es "el mayor negacionista" al no hacer test a los docentes

Ep.



La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha convertido en "el mayor negacionista" en materia de prevención y trazabilidad del Covid-19 al haberse negado, según incide, a la realización de test masivos a los docentes de la región antes de la incorporación a las aulas para un inicio del curso escolar.



Así, y tras anunciar que su grupo ha solicitado la comparecencia en la Asamblea de la consejera con competencias en Educación para explicar la "falta de previsión" de la Junta y aclarar las "incertidumbres" de cara al inicio del curso escolar, ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya tomado la decisión de "no" hacer test masivos a los docentes.



En este sentido, ha considerado "absolutamente irresponsable" y "gravísimo que se vuelva a las aulas sin que los extremeños tengan un diagnóstico, una foto fija de cuáles son las condiciones de seguridad de los docentes" y que, por tanto, no se les realicen PCR, test serológicos ni test rápidos, cuando en la actualidad se están registrando "casi 90 brotes y hay localidades aisladas" en Extremadura.



En rueda de prensa este miércoles en Mérida, la portavoz 'popular' ha lamentado en concreto que el presidente de la Junta "ha dicho sin despeinarse que da una falsa sensación de seguridad el test, o sea que no sirven para nada los test y los PCR porque pueden dar negativo hoy y positivo mañana". "Tenemos a un presidente que es el mayor negacionista. Esto es como lo de las mascarillas de Vergeles que dijo que no sirven las mascarillas durante meses", ha espetado.



Al respecto, ha incidido en su crítica a Vara por decir que "los test no sirven para nada", algo a juicio de Teniente "absolutamente inconcebible e indignante", y ha criticado que Extremadura tenga un presidente que "no hace los test o porque no quiere o porque no puede, porque no hay dinero en la Junta de Extremadura".



En este punto, ha criticado que "hay dinero en la Consejería de Educación para haber hecho una modificación de crédito de 140.000 euros para adquirir vehículos y no hay dinero para test", cuando ese dinero puede servir para hacer "3.100 test", ha dicho; y ha lamentado que "también hay dinero en los presupuestos para aumentar la partida de altos cargos y personal eventual en 2020 por 1,5 millones de euros, que da para hacer 32.000 test" a los 18.000 docentes extremeños "dos veces".



"Señor Vara, hay dinero para hacer test, y por tanto no es responsable convertirse en el mayor negacionista en materia de prevención y trazabilidad del virus", ha espetado Cristina Teniente.



PETICIONES



En su comparecencia ante los medios, la portavoz del PP en la Asamblea ha recordado también que su formación propuso hace meses, ha dicho, un plan de refuerzo educativo; así como que viene reclamando mayores recursos higiénicos como geles o mascarillas en los centros educativos; y que viene pidiendo también refuerzo de personal en educación, porque el actual "es totalmente insuficiente".



También, de cara al inicio del curso escolar, Teniente ha reclamado "certezas" y que las instrucciones por parte de la Consejería de Educación sean "claras" y "con tiempo" y "no sean contradictorias en función del inspector de turno"; y ha considerado que mientras que equipos directivos, profesores y maestros "sí" han garantizado una vuelta a las aulas "en condiciones de seguridad", la Junta por el contrario "sin duda no" lo ha hecho.



Con ello, y tras incidir en que de cara a la vuelta a las aulas "hoy todos somos comunidad educativa", ha lamentado la situación de "incertidumbres" que se avecinan ante el inicio del curso escolar, al tiempo que ha lanzado en nombre del PP un mensaje de "reconocimiento" y "agradecimiento profundo" al colectivo de la educación y a los funcionarios de la Consejería de Educación "por el esfuerzo" que han hecho durante estos meses y durante el verano para garantizar un inicio de curso "en las condiciones de seguridad" que necesitan los alumnos, las familias y Extremadura.



Al mismo tiempo, ha lamentado que "la consejería no ha trabajado para que esas garantías de seguridad que se exigen en un momento tan delicado se lleven a cabo".



En este punto, ha criticado "la improvisación, la falta de previsión, la incapacidad para anticiparse a los acontecimientos, para ser proactivos, para tomar medidas, para tomar decisiones, para adoptar medidas extraordinarios como se están adoptando en otras CCAA" por parte de la Junta de Extremadura, a la que ha reprochado también la "falta de información a los centros y la dejación de funciones" como "la tónica de la actitud de la consejería en estos meses y también en la preparación del inicio del curso escolar".



Así, "lo peor es que durante estos meses no se ha trabajado en la consejería para que hoy nos encontremos un inicio del curso escolar con las garantías necesarias", ha espetado la 'popular', quien ha ahondado en que "a pesar del esfuerzo de los docentes y los equipos directivos la consejería ha dado el peor de los ejemplos", ha espetado.



CONCILIACIÓN



Finalmente, y en materia de conciliación, Cristina Teniente ha advertido de que "van a llegar los problemas" porque "a la falta de certezas" de la Junta, además el Gobierno central "pasa la pelota" a las CCAA en el asunto de qué ocurrirá con las bajas de los padres trabajadores si sus hijos son aislados por un caso positivo de Covid-19.



Ha considerado por ello que la Junta debería haber anticipado medidas de conciliación y recuerda que el PP presentó "todo un plan de conciliación en el mes de mayo" con ayudas y bonificaciones fiscales por contratación de empleados de hogar, cheques de formación para contratar a graduados en Magisterio, cheque familia por reducción de jornada, y bonificaciones a empresas que apuesten por el teletrabajo, pero que "recibieron el no por parte de la Junta de Extremadura".



"No sólo esta pandemia ha puesto las carencias más sensibles del sistema educativo en cuanto a formación y a la brecha digital, sino también en las dificultades de conciliación que existen en las familias", ha espetado Teniente, quien ha reclamado que los Presupuestos de Extremadura para 2021 reflejen medidas de conciliación.