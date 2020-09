Misa en el Monasterio de Guadalupe con motivo de la celebración del Día de Extremadura.

Ep

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha invitado a los creyentes a "fiarse de Dios siempre" y a seguir las recomendaciones sanitarias que se vayan lanzando desde las autoridades para conseguir que "desaparezca" la pandemia de la Covid-19.



Asimismo, ha invocado la ayuda de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, comunidad que celebra hoy el Día de su Autonomía, para poder superar estos "momentos difíciles" por el Covid-19 y que se podrán superar "todos juntos".



"Que la Virgen de Guadalupe nos ayude a todos en estos momentos difíciles pero que estamos seguros de que saldremos todos juntos", ha espetado Francisco Cerro en su homilía en la misa ofrecida este martes en el Monasterio de Guadalupe (Cáceres) con motivo de la celebración del Día de Extremadura.



"Todo lo humano es digno de ser vivido. Lo que estamos viviendo nosotros podemos vivirlo también como creyentes, por supuesto procurando luchar con todos los medios para que desaparezca (la Covid-19), poniendo por supuesto todas las medidas sanitarias por el bien de todos, especialmente de los mayores y de los más vulnerables y de todos los que pueden ser realmente capaz de enfermar", ha espetado, "pero sobre todo creer que para Dios nada hay imposible", ha añadido.



En la citada misa han estado presentes también el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, el arzobispo de Plasencia, José Luis Retana, y el administrador diocesano de Coria-Cáceres, Diego Zambrano, entre otros principales eclesiásticos.



Han asistido igualmente el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el presidente en funciones de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez; representantes de diversas formaciones políticas; y autoridades militares, religiosas, judiciales, entre otras.



Así, en su homilía, Francisco Cerro en este "Guadalupe especial" con motivo de la pandemia del Covid-19, se ha mostrado convencido de que "todos podremos salir si Dios quiere" de la actual situación; y le ha pedido a la Virgen que mantenga en este sentido a los creyentes "capaces de luchar contra todos los virus".



"Y que no se meta en nosotros el virus más tremendo que sería el virus del egoísmo, de no ser capaces de compartir y de no tener generosidad", ha añadido.



ALEGRÍA Y SIN MIEDO



Asimismo, según ha apuntado, la Virgen de Guadalupe en esta situación actual por la pandemia del Covid-19 diría a los cristianos que mantuvieran la "alegría" en el sentido de que "descubrir que la vida aún en medio del dolor tiene sentido" y de "saber que la vida es preciosa para Dios y para la gente" y de que "desde cualquier circunstancia de la vida se puede amar y entregar la vida".



También, según ha añadido, la Virgen en la actual situación del Covid-19 diría a los creyentes que no tengan "miedo" e invitaría a mantener el "corazón abierto a todos" por parte de la "buena gente de Extremadura, que tiene el corazón siempre abierto". "La mejor gente sin lugar a duda de la Humanidad para mí está en nuestras tierras", ha dicho en alusión a Extremadura.



"El miedo es normal. ¡Cómo no vamos a tener miedo! Una persona inteligente, una persona que piensa tiene miedo, y los miedos muy pocas veces se superan plenamente, los miedos lo que haces es atravesarlos", ha dicho Francisco Cerro, quien ha añadido que en todo caso "hay que fiarse de Dios siempre, en todas las circunstancias".



También, ha defendido que "para Dios nada hay imposible" y ha invitado por tanto a vivir la vida "plenamente desde Dios", porque "no existe ningún acontecimiento que se pueda vivir desde Dios".



"Que la Virgen de Guadalupe nos ayude a todos en estos momentos difíciles pero que estamos seguros de que saldremos todos juntos", ha espetado para concluir Francisco Cerro.