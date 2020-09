El PP acusa a la Junta de desmontar "descaradamente" la sanidad de las áreas rurales

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Nevado, ha denunciado este viernes los "graves recortes sanitarios" acometidos por la Junta de Extremadura en las áreas rurales extremeñas, con una Atención Primaria que se está "desmontando descaradamente".



Así pues, en declaraciones en Montijo (Badajoz) hasta donde se ha desplazado para visibilizar la situación que viven cada día los vecinos de esta localidad y Puebla de la Calzada, la dirigente 'popular' ha señalado que la atención primaria se está sustituyendo por una atención telefónica que está "saturada" y que supone el "deterioro de la salud de los extremeños".



Además, para Nevado, la pandemia está sirviendo a la Junta como "parapeto de acciones injustificadas" y está poniendo de manifiesto que el Servicio Extremeño de Salud "no es capaz de contratar médicos ni de aportar los recursos básicos para mantener los estándares de atención que se exigen".



En este sentido, la portavoz de Sanidad ha explicado que "no es de recibo" que los mayores de Montijo y Puebla de la Calzada tengan que desplazarse a Badajoz como "pacientes derivados que podrían ser perfectamente atendidos en su localidad", según informa el PP en una nota de prensa.



"Están desmontando la sanidad y no lo vamos a permitir", ha aseverado Nevado al tiempo que ha denunciado que el PP apoyará todas las movilizaciones que se produzcan para reclamar una sanidad digna.

A su vez, ha reiterado que el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, "no ha impulsado una sola medida propia" y se ha limitado a seguir el "argumentario de Moncloa, siempre a rebufo del Gobierno".



En cambio, tal y como asegura Nevado, sí está "exigiendo" a los médicos de los pueblos que sean "rastreadores, saturándolos e impidiendo que puedan dedicarse a sus pacientes".



DAR MARCHA ATRÁS EN ESTOS "RECORTES"

Tras mantener una reunión con los portavoces locales del PP, Elena Nevado ha anunciado que el Grupo Popular va a registrar una propuesta de impulso para que el gobierno de Vara dé marcha atrás en estos "recortes" que vienen afectando, desde hace meses, al 'Centro de Salud Montijo-Puebla de la Calzada', y que han supuesto que "ni siquiera se puedan llevar a cabo pruebas médicas muy elementales como analíticas de sangre, tratamientos inyectables, test de glucosa o, simplemente, tomar la tensión".



Además, Nevado ha criticado el "silencio cómplice" de los gobiernos municipales socialistas ante unos "recortes que están destrozando la vida de sus vecinos".

Finalmente, se ha solidarizado con los usuarios de la zona, "muchos de ellos indignados no sólo por el cierre de los servicios, sino porque la atención telefónica es un desastre, y hay casos de vecinos que han tenido que realizar más de cuarenta llamadas para ser atendidos", ha sentenciado.