El festival Extremúsika de Cáceres se aplaza a octubre de 2021 debido al Covid-19

La organización del festival Extremúsika, que se iba a celebrar el próximo mes de octubre en Cáceres, ha comunicado que debido a la situación provocada por el Covid-19, se ve en la obligación de aplazar a 2021 la celebración del certamen.



Así pues, las nuevas fechas del festival en 2021 serán los días 8, 9 y 10 de octubre, y el cartel se mantiene con los mismos artistas, a excepción de El Kanka que se tomará tiempo para su nuevo trabajo, así que "el público podrá disfrutar de todos ellos así como todos los que quedan aún por anunciar", según ha asegurado la organización en una nota de prensa.



"Ante esta situación anómala y, a pesar de la ilusión y esfuerzo de todo el trabajo realizado, la organización prioriza lo más importante que es la salud del público, artistas, así como la de todos los que forman el equipo del festival", añade.



En concreto, los artistas confirmados hasta la fecha son La polla records, Kase.0, Mala Rodríguez; Macaco, SFDK, Natos y Waor, Nach, Dellafuente, Bad Gyal, Lola Índigo, Cuartero, El canijo de Jerez, Green Valley, Maikel de la CAlle, Cristian Varela, Guitarradelafuente, Reincidentes, Fátima Hajji, Fyahbwoy, Los Zigarros, Dennis Cruz, Huecco, Antílopez, Sínkope y Horacio Cruz, entre otros.



No obstante, en caso de querer solicitar la devolución de las entradas se podrá realizar desde este jueves, 3 de septiembre, y se abre un plazo de 14 días. El proceso de devolución se realizará según el artículo 36 de Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo modificado por el apartado cinco de la disposición final décima del Real Decreto ley 15/2020, de 21 de abril.



A este respecto, la organización recomienda la no devolución de la entrada ya que el precio de adquisición fue más económico del precio actual y cuando se complete el cartel promete no defraudar.

Y es que "Extremúsika Festival 2021 confía en el apoyo del público para que su festival sea posible y se convierta en una experiencia única donde se vivan momentos inolvidables", concluye.