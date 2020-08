UEx apuesta por un modelo de "presencialidad adaptada segura" para curso 2020-21

Ep

La Universidad de Extremadura (UEx) va a apostar para el próximo curso 2020-21 por un modelo de "presencialidad adaptada segura" y, en la medida de lo posible, y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, se priorizará una presencialidad.

Esta presencialidad permitirá recobrar la "necesaria interacción entre profesores y estudiantes", una interacción es particularmente relevante, en la formación de los estudiantes de nuevo ingreso en los Grados, además de soslayar los problemas derivados de la "falta de experiencia en las herramientas disponibles en la UEx para la formación docente no presencial".

De manera preventiva, también se planificarán las respuestas concretas que haya que dar para hacer frente a las diversas situaciones que puedan plantearse, según se recoge en el procedimiento de presencialidad del curso 2020-21 adaptada a los requisitos de 'nueva

normalidad' Covid-19.

De este modo, serán los centros, facultades y escuelas, los responsables de proponer la planificación docente de todas las actividades académicas desarrolladas en sus aulas durante el primer semestre del curso 2020-21, siguiendo las directrices de este documento.

"Una situación que podría prolongarse, si así lo demandara la situación sanitaria, al segundo semestre. Dicha planificación debe realizarse de acuerdo con el calendario académico oficial ya aprobado en la UEx y cumpliendo con las medidas de higiene publicadas por las autoridades sanitarias", ha apuntado la Universidad de Extremadura.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Como regla general, la UEx se reafirma en que las actividades docentes presenciales no deben cancelarse ni suspenderse, sino que, en todo caso, deben adaptarse a la nueva situación y considerar nuevos formatos que complementen a los actuales, así como reajustarse temporalmente, si es necesario.

Para que estas posibles adaptaciones puedan ser llevadas a cabo, la UEx cree conveniente plantear un plan de formación del profesorado tanto en métodos como herramientas de docencia online.

De cara a dicha planificación del curso 20-21 se establecen dos posibles escenarios y se proponen una serie de recomendaciones de acción. En concreto, se contempla el Escenario A, o de normalidad adaptada, y el Escenario B, de confinamiento.

Así, en el Escenario A, se mantienen las medidas de prevención e higiene y se mantienen las metodologías de enseñanza-aprendizaje especificadas en los planes docentes de las asignaturas, así como los procesos de evaluación propuestos en ellas.

Por su parte, en el Escenario B, se contempla un control severo de movilidad, confinamiento y/o aislamiento masivo de la población, y en cuanto al contexto académico la adaptación se hará siguiendo los criterios que establezcan las autoridades.

Así, se eliminaría la presencialidad en todas las actividades docentes; la docencia se llevaría a cabo, fundamentalmente, de manera síncrona, con el horario establecido por el centro; y se adaptarían todas aquellas actividades presenciales a la situación de no presencialidad, sustituyéndolas por otras actividades.

Además, la evaluación sería preferentemente continua y no habría exámenes presenciales; las tutorías se harían de manera remota; y, en caso de necesidad de modificar los planes docentes de las asignaturas, se generarían adendas en las que se detallarían las nuevas metodologías docentes y los nuevos sistemas de evaluación.

Para ambos escenarios, los centros desarrollarán un plan de contingencia en el que se establezcan las actuaciones previstas y los responsables de asegurar las medidas de prevención, contención y coordinación, mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL ESCENARIO A

De acuerdo con la clasificación de actividades formativas definidas en los planes docentes de las asignaturas, se distingue entre actividades de grupo grande (GG), de prácticas y de seguimiento.

Los métodos de enseñanza deben ser flexibles y deben adaptarse a las condiciones y características de cada titulación, de cada curso o de cada una de las asignaturas.

Así, algunas titulaciones, cursos o asignaturas podrán requerir más actividades presenciales que otras, por la naturaleza de su contenido formativo. Incluso dentro de una misma asignatura, algunas sesiones se podrán hacer de forma remota, otros presenciales, con la totalidad o con una parte del grupo presente en el aula.

Las adaptaciones que tengan que llevarse a cabo no implicarán en ningún caso aumento del número de profesores dado que no se prevé que se levanten las restricciones legales y económicas para incrementar el capítulo 1, y por tanto no habrá margen para hacer nueva contratación de PDI.

En todo caso, las actividades correspondientes a Grupo Grande se desarrollarán según el horario establecido por el centro. Se define la capacidad teórica del aula (CT) como el número de plazas de la misma donde se imparte la docencia, siendo este el 60 por ciento del aforo del aula, o el porcentaje que pudiera ser establecido por las autoridades autonómicas competentes.

Cuando el número de asistentes al aula implique una separación inferior a 1,5 m entre los estudiantes, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

Las asignaturas para las que el número máximo de estudiantes matriculados sea igual o inferior a la CT del aula asignada tendrán docencia en forma presencial, respetándose las medidas de higiene y distanciamiento.

Mientras, las asignaturas para las que el número máximo de estudiantes matriculados sea superior a la CT del aula tendrán docencia en modelo mixto y se dotarán aulas con los medios necesarios para que el docente pueda retransmitir en directo su clase.

A esas clases podrán asistir presencialmente tantos estudiantes como indique la CT del aula, pudiéndose establecer turnos rotatorios entre los estudiantes para la asistencia y se procurará que los estudiantes de primer curso de grado tengan la mayor parte posible de docencia presencial.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Las actividades prácticas se realizarán siempre de manera presencial, asegurándose de que se cumplen las medidas de prevención e higiene, aunque en cualquier caso, se evitarán aglomeraciones y se garantizará que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.

Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, y por la naturaleza de las prácticas no sea viable su impartición de forma remota, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

En el caso de que los medios materiales y humanos disponibles no permitan impartir todas las actividades prácticas de forma presencial, los centros podrán determinar cuáles son las actividades presenciales que se deben llevar a cabo en función de los requerimientos formativos, dando prioridad al primer curso de grado y a las actividades difíciles de realizar de forma virtual, bien sean prácticas clínicas, prácticas de campo o de laboratorios.

TUTORÍAS Y EVALUACIÓN

Las tutorías se realizarán, preferentemente, de forma presencial siempre que se cumplan medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19, aunque en el caso de dificultad se podrán realizar de manera no presencial mediante la conexión remota del profesorado con el estudiantado.

En cuanto a la evaluación, podrá realizarse presencialmente al final del primer semestre, siempre manteniendo las medidas de distanciamiento y de prevención sanitarias.

Para ello, si fuera preciso, se facilitará el uso de varias aulas para un mismo curso o se implantará un sistema de turnos de examen que permitan, si así fuera preciso, la presencialidad de todos los alumnos.