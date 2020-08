El Ayuntamiento de Badajoz aborda con agrupaciones la posibilidad de suspender el Carnaval

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz está abordando actualmente con las agrupaciones carnavaleras la posibilidad de suspender el Carnaval de la ciudad, como ha avanzado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, que ha reconocido que lo que se valora "en este momento" es si se suspenden o no aquellas actividades organizadas como el Concurso de Murgas y el Desfile de comparsas, grupos menores y artefactos.



A preguntas de los periodistas sobre la suspensión del Carnaval de Badajoz después de que Cádiz haya suspendido el suyo, la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, ha explicado en una rueda de prensa telemática que cada ayuntamiento funciona de una forma distinta y "evidentemente" el de la capital pacense respeta "todas las formas de funcionar".



En este sentido, ha abundado en que el Ayuntamiento de Badajoz y la Concejalía de Ferias y Fiestas "desde el primer momento" ha tenido una "estrecha" colaboración con los colectivos y en que todas las decisiones "de algún modo se han tomado teniendo en cuenta, evidentemente, su opinión y su participación".



De este modo, ha continuado, a fecha de este viernes están en una rueda de contactos y la próxima semana terminarán de reunirse con todos los grupos carnavaleros y podrán tomar "una decisión en firme" respecto a esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.



CARNAVAL DE CALLE



Interpelado por este mismo tema en una rueda de prensa telemática posterior, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha planteado en un sentido similar que lo primero que hay que hacer es escuchar a los sectores que estén "directamente" implicados en todo lo que tiene que ser esta fiesta, que "no solo" es institucional, sino "muy de la calle, de la gente, de los que lo viven, disfrutan y lo hacen grande".



"Por lo tanto lo lógico es que haya una ronda de opiniones de qué es lo que se debe hacer con este tiempo. Es verdad que estamos a muchos meses, pero por otro lado hay muchos colectivos que tienen ya que organizarse para ver cómo evoluciona", ha apuntado, para agregar que "lo que hay que dejar" es que hablen las murgas, comparsas, grupos menores y todos aquellos que tienen que ver con el Carnaval, para que den su opinión al ayuntamiento sobre qué piensan.



"En definitiva, lo que estamos valorando en este momento es si se suspenden o no, fundamentalmente lo que son las actividades organizadas, es decir, el Concurso de Murgas, Desfile de comparsas, de grupos menores, de artefactos", ha reconocido Fragoso.



Del mismo modo y si la situación sanitaria mejorara, "Dios lo quiera", y la médica "fuera absolutamente de control", "está claro" que en su momento si no pudieran celebrar estos concursos pero se estuviera "a tiempo" podría celebrarse "un Carnaval de calle, nada más", aunque, en todo caso, ha expuesto que actualmente hay que decidir sobre esa parte que necesita "muchos meses de organización" y si se está "en disposición de seguir dilatando la decisión o hay que tomarla ya".



Por último, el regidor ha valorado que, en este asunto, son los colectivos carnavaleros los que "tienen que hablar", como se ha hablado "casi todo lo que se ha hecho en el Carnaval".