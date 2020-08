Monago apuesta por la realización de pruebas PCR masivas sobre Covid-19 a los docentes

Ep.

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha apostado por la realización en la comunidad de pruebas PCR sobre Covid-19 a los docentes como medida de "sentido común" para "garantizar el derecho a la educación" y evitar un nuevo confinamiento.



"Yo creo que son medidas de sentido común, los test masivos son algo que siempre ha pedido la OMS, han pedido los colegios profesionales de médicos, y que también en este caso la comunidad educativa, que van a estar en muchos casos en contacto con alumnos provinientes incluso de distintas localidades, distintos puntos, distintas barriadas en el caso de la ciudad", ha declarado.



Así, considera "razonable" que haya "un control de la salud de los docentes para poder garantizar el derecho a la educación", porque lo que a su juicio hay que tratar de evitar es un confinamiento "otra vez". "Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por no volver al estado que ya hemos vivido en una ocasión de confinamiento", ha apuntado Monago, quien ha pedido a la Junta de Extremadura y al Gobierno central "improvisar menos" y "tomar medidas" para garantizar una vuelta a las aulas con seguridad.



"No podemos perder otro curso escolar, no podemos perder un año de la vida tan importante de los estudiantes... hay que hacer todo lo posible, lo que hay que hacer es improvisar menos y tomar medidas... Para eso hace falta también presupuesto y una planificación precisa", ha subrayado el 'popular' antes de asistir este viernes a la Comisión sobre la situación de la Covid-19 en Extremadura que se celebra en la Asamblea.



En este punto, Monago ha agradecido el "enorme esfuerzo" de profesores y directores de colegios de cara al inicio del curso educativo, ya que aquéllos "se han echado otra vez encima la responsabilidad de la salud de los alumnos y de la comunidad educativa, en muchas ocasiones prácticamente sin medios". "Por eso hay que intentar garantizarles la salud a ellos con esos test y con esas pruebas serológicas, las PCR", ha subrayado.



Así, sobre la realización de pruebas PCR a los profesores antes del inicio del curso, ha dicho que "lo ha pedido la comunidad", pero en Extremadura "estamos siempre al tran-tran, siempre con la ocurrencia". "Acuérdense cuando Vergeles decía que no iba a prohibir fumar en la calle, aparece Illa diciendo que se prohibía fumar en la calle y él salió diciendo que se prohibía fumar en la calle si no se podía mantener la distancia", ha afirmado.



COMISIÓN



Por otra parte, sobre la Comisión relativa al Covid-19 que se reúne este viernes en la Asamblea de Extremadura, el 'popular' ha recordado que su partido ya solicitó el pasado 14 de agosto que se reuniera "con tiempo suficiente" para que ante el inicio del curso escolar estuviera "todo perfectamente planificado"; y ha lamentado que no haya sido hasta ahora la convocatoria de dicha comisión "a punto" del regreso a las aulas, algo que se ha debido a que "el Gobierno socialista de la Junta de Extremadura estaba en modo Sánchez, en modo vacaciones".



Al respecto, ha lamentado que en la Conferencia Sectorial de ayer para abordar la vuelta a las aulas, "en un ejercicio de improvisación, lejos de dar certeza, tranquilidad, al final estamos a salto de mata, improvisando las medidas", porque las medidas habladas en dicha sectorial "no van más allá de lo que ya se habló el 22 de junio en un documento que no va más allá de medidas de sentido común" como "la higiene de las manos cinco veces al día, de la distancia de 1,5 metros, de la posible toma de temperatura".



"Todos son incertidumbres, los padres están con incertidumbre y yo puedo garantizar que los profesores y los directores de los centros están con mucha incertidumbre... ¿Quién toma la temperatura, los padres, los centros, con qué termómetro, con qué criterio?", ha preguntado.



En esta línea, Monago ha advertido de que "al final todo es echarle la responsabilidad a los demás y no asumir responsabilidades, porque los padres tendrán que hacer una declaración responsable de que su hijo va a la escuela libre de Covid, como si los padres fueran facultativos o los padres tuvieran capacidad de certificar el estado de un chaval que va al colegio", ha lamentado.



"Hace falta más plantillas docentes. Hay mucha incertidumbre y mucha improvisación", ha criticado también el líder del PP en Extremadura, que ha reconocido que no espera "mucho" de la Comisión del Covid-19 de este viernes "porque aquí sólo se hace lo que dice el Gobierno".



"Por eso ayer se hace la Conferencia Sectorial y Vergeles repite lo que diga Madrid. Si Madrid cambia mañana de opinión aquí se cambia de opinión", ha espetado Monago, quien ha incidido en que "aquí no hay criterio en Extremadura. Siempre se ha caracterizado, a diferencia de las CCAA gobernadas por el PP en España, por ir a remolque de lo que nos diga el argumentario de Moncloa", ha añadido.



En todo caso, ha indicado que el PP realizará en la comisión del Covid las "aportaciones" que considere si se les pide; al tiempo que ha lamentado que en todo caso su partido ha estado "todo agosto sin ni una llamada del presidente de la Junta" para informarles "de cómo va la pandemia, que va escalando en el número de contagios y también de personas que necesitan atención en los hospitales", ha criticado.