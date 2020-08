Vara cree que ahora "no se dan" las circunstancias en Extremadura para un estado de alarma

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que "no se dan" las circunstancias "en este momento" como para solicitar al Gobierno central un estado de alarma para la región; y ha criticado al PP por "crear problemas" que a su juicio no existen con medidas que previamente deban ser sometidas a autorización judicial para afrontar la pandemia de la Covid-19.



Así, entiende que si bien se está registrando "un incremento de casos" de Covid-19 en Extremadura, ahora "es mucho más útil lo que se está haciendo, con control muy exhaustivo por casos sospechosos y por contactos" o, si es necesario, aplicar --como en Villarta de los Montes y en otros pueblos-- la "microcirugía" con "una limitación muy localizada" para intentar evitar la "contaminación" de unas localidades a otras.



En este sentido, ha rechazado críticas vertidas por algunos dirigentes del PP en el país relativas a la posibilidad abierta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de autorizar 'estados de alarma' individualizados por CCAA, ya que según ha subrayado aparte de esta medida existen otras de las que las regiones pueden hacer uso previa autorización judicial.



"¿Por qué hemos podido aislar Villarta de los Montes o La Barquilla sin ningún problema? ¿Por qué han podido aislar Totana? ¿Dónde está problema? Es que no existe el problema... el problema lo están creando ficticiamente", ha señalado en referencia al PP, al que ha considerado que ahora trata de "crear problemas" inexistentes, ha indicado.



En esta línea, ha afirmado que "se puede, tenemos argumentos suficientes" para aislar localidades previa autorización judicial. "¿Quién tiene ningún problema de que sea la autorización judicial quien lo autorice? ¿Donde está el problema? El problema no existe, es crear problemas en momentos donde deberíamos estar buscando soluciones", ha recalcado.



NO AL ESTADO DE ALARMA EN EXTREMADURA AHORA



De este modo, a preguntas de los medios antes de la firma este miércoles en Mérida de un convenio sobre regadíos --con presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas--, el presidente extremeño ha rechazado "en este momento" la declaración de un estado de alarma individualizado en la región, ya que "incluso en estos momentos no sería o no valdría para nada".



Al respecto, ha destacado que Pedro Sánchez "no ha hecho más que ratificar" que "efectivamente es posible que las CCAA tal como por cierto algunos presidentes autonómicos han reclamado en el pasado puedan ejercer esa opción, esa posibilidad" de declarar estados de alarma individualizados por regiones, aunque ha incidido en que "pero para eso tienen que darse unas circunstancias que en este momento en Extremadura no se dan".



Con ello, ha reconocido que la extremeña es una región donde "es verdad que tenemos un incremento de casos, donde es verdad que estamos ejerciendo todo el control que sabemos, debemos y podemos pero no se dan los requerimientos para hacer un confinamiento masivo... Todo lo contrario, yo creo que incluso en estos momentos no sería o no valdría para nada...", añade.



"Es mucho más útil lo que se está haciendo, con control muy exhaustivo por casos sospechosos y por contactos y a partir de ahí pues si hay, como se ha hecho como alguna de las localidades como Villarta y algunas más, se hace una limitación muy localizada, lo que se llama microcirugía, para intentar evitar la contaminación a otras localidades", ha reiterado.



SIN DISPUTAS



De igual modo, el jefe del Ejecutivo extremeño ha rechazado también la "disputa entre presidentes autonómicos" de creerse que sus regiones están "bien" en materia de Covid-19, ya que la lucha contra dicha pandemia debe entenderse como un "proyecto común".



"No nos creamos mejores que los demás, esta disputa entre presidentes autonómicos de 'yo estoy muy bien'... Estás muy bien hasta que dejas de estarlo, porque esto no es una cuestión de talento, es una cuestión de constancia, y también algo de suerte, porque esto funciona a base de movilidad", ha dicho.



"Madrid no es peor que nosotros. En Madrid es que hay mucha más gente que aquí y se mueve mucho más que aquí... pero seamos sensatos y no estemos mirando de reojo todo el día al de al lado pensando que somos mejores", ha espetado Vara, quien ha añadido que "eso no nos debe de hacer dormir en los laureles pero tampoco debe hacernos creer mejores que nadie como algunos van proclamando diariamente absolutamente sin sentido".



Al respecto, ha incidido en que la lucha contra el coronavirus "es un mérito colectivo". "Aquí no gana nadie, en caso de perder perdemos todos", ha subrayado.



VUELTA AL COLE



En la misma línea, en su planteamiento que ha venido defendiendo relativo a que la lucha contra la Covid-19 debe ser "algo colectivo", es decir, "un proyecto común", ha reivindicado que en la reunión de consejeros de Educación y de Sanidad Sectorial de este jueves para abordar la 'vuelta al cole' "salga un acuerdo", porque "no hay ni una sola familia española vote lo que vote que no esté perpleja ante la posibilidad de que las CCAA sean incapaces ni siquiera para los intereses de sus hijos de ponerse de acuerdo".



Por eso, ha afirmado que "mañana sí o sí hay que llegar a un acuerdo para el inicio con normalidad del curso escolar dentro de la anormalidad que significa y representa el tener que ir con mascarilla, el tener que bajar la ratio, el que tenga que haber más distancia entre los alumnos, el que haya que crear grupos estables...".



"Pero dentro de toda esa anormalidad entre comillas hay que buscar la máxima normalidad posible, y eso no se logra si trasladamos a la ciudadanía la barbaridad que significa y representa que siquiera cuando estamos hablando de nuestros hijos somos capaces de ponernos de acuerdo unos y otros... Me parecería un disparate si no ocurre eso", ha dicho.



RASTREADORES



Por otra parte, sobre si pedirá Extremadura alguno de los rastreadores que ha puesto el Gobierno central a disposición, ha dicho "de momento" la comunidad está "bien", aunque "obviamente esto no es una foto fija, es una foto muy dinámica" y "si cambiara y fuera necesario" la región agradecería "enormemente" poder hacer uso de esa medida.



Así, ha defendido que ahora Extremadura tiene ese escenario de rastreo "bastante bien cubierto", enmarcado dentro de la "virtud" de poseer más de 120 zonas de salud y del trabajo de profesionales como enfermeros, médicos, veterinarios y farmacéuticos.



"Nosotros tenemos una virtud, y es las 120 y tantas zonas de salud, el tener consultorio con un médico y un enfermero en casi todas las localidades o en todos, incluidas en aquellas que no son municipios siquiera porque son entidades locales menores, pedanías o alquerías, nos da mucha fuerza", ha reseñado.



"El tener a unos profesionales extraordinarios como son los enfermeros y los médicos, pero también los veterinarios y los farmacéuticos que quiero destacar la enorme labor que están haciendo en el control de esta pandemia... si no hubieran existido probablemente hubiéramos tenido muchas más dificultades de las que tenemos... Y yo creo que en ese escenario lo tenemos bastante bien cubierto...", ha añadido Vara.



En este sentido, ha reconocido que este verano se han registrado en la región "algunas tensiones de demanda" sanitaria, aunque se ha mostrado "convencido de que dentro de unas semanas se normalizará".