Diputación Permanente Asamblea aprueba convocatoria este viernes comisión estudio Covid-19

La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este martes por unanimidad la convocatoria el próximo viernes, día 28, a las 12,00 horas, de la comisión no permanente de estudio sobre la pandemia Covid-19 en el ámbito de la comunidad autónoma.



La convocatoria de dicha comisión ha contado con el voto a favor del PSOE, del PP, de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura.



La reunión de la Diputación Permanente ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje a las personas que han fallecido durante la pandemia provocada por el coronavirus.



Posteriormente, los portavoces de los grupos parlamentarios han expuesto, de menor a mayor representatividad, su posición sobre la conveniencia o no de convocar la reunión de la Comisión.



POSTURA DEL PSOE



Así, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha calificado como "un ejercicio democrático, de transparencia, de rigurosidad y también de sentido común" la convocatoria el próximo viernes de nuevo de la comisión parlamentaria sobre la Covid-19 en Extremadura.



Garlito ha defendido, así, que se vaya a reunir este viernes dicha comisión para que sea la Junta de Extremadura, que según ha dicho mantiene su "voluntad continua de diálogo con los grupos parlamentarios", exponga "las acciones que se han acometido, que se vayan a acometer" ante la pandemia, y ha confiado en que éstas cuenten "con el mayor consenso posible".



Ha abogado, en este sentido, por que todo el mundo cumpla las medidas que "con solidaridad, respeto y solidaridad" se determinen por parte de las autoridades para "salir" de las "difíciles pruebas" que pone la Covid-19 en cada una de sus fases.



Al mismo tiempo, ha destacado que la Junta ha practicado una "transparencia absoluta" y ha trasladado de una forma "serena y contundente" a la sociedad "todo lo que estaba sucediendo" en la región respecto de la pandemia de la Covid-19.



En la misma línea, ha resaltado "cómo está sabiendo (la Junta) llevar las labores de total seguridad sanitaria para la ciudadanía" y buscando también al mismo tiempo el "equilibrio" de "salvar" la economía.



"Todos somos conscientes de que no hay medidas homogéneas ni de que las medidas de hoy quizás no valgan para mañana" y por ello hay que pedir a la Junta y al Gobierno "capacidad de respuesta", ha dicho Garlito, quien ha subrayado que ambos ejecutivos "lo están teniendo, están asistiendo a todas las demandas de la ciudadanía, están dando respuestas como nunca antes se habían dado", ha dicho.



POSICIONAMIENTO DEL PP



A su vez, el secretario general del Grupo Popular en la Asamblea, Juan Parejo, ha considerado "imprescindible, crucial y clave" la convocatoria de la comisión parlamentaria sobre el Covid-19, aunque ha criticado que "llega tarde" y, en todo caso, por la "presión" de los grupos de la oposición que "exigen planificación" ante los "continuos brotes" de coronavirus en la región.



Ha pedido así a la Junta que "espabile" y "dé explicaciones" a la sociedad y a los grupos políticos en la comisión parlamentaria de la Covid-19 ante los datos de coronavirus que registra Extremadura; al tiempo que ha recalcado que "ante el virus el tiempo es clave".



En este sentido, ha solicitado a la Junta que actúe "sin bandazos y con suma transparencia" ante un otoño "difícil" con la pandemia de la Covid-1; al tiempo que ha reiterado que el PP se mantiene a disposición del Ejecutivo extremeño para "colaborar y arrimar el hombro".



"El PP está dispuesto a trabajar y colaborar con el Gobierno autonómico para impulsar medidas y soluciones que protejan la sanidad, la economía, los mayores, los agricultores, los profesionales públicos, los docentes", ha incidido Parejo, quien ha considerado "fundamental" que la comisión se celebre "cuanto antes" y "en abierto" en aras de la "transparencia".



"No queremos que los extremeños vuelvan a pasar por la situación de incertidumbre, despidos masivo y paralización de la economía, porque supondría la quiebra definitiva de la región", ha dicho.



REFLEXIONES DE CIUDADANOS



Mientras, el portavoz del Grupo Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha recordado que su formación ya pidió hace unas dos semanas la convocatoria de la Diputación Permanente ante la "necesidad" de convocar la comisión para el estudio de la situación del Covid-19, toda vez que "la situación (de la Covid-19 en la región) preocupante es poco, empieza a ser alarmante".



"El propio consejero de Sanidad manifestaba que estamos ya ante una segunda oleada, algo que es ya una evidencia", ha espetado Polo, quien ha dicho que "la sensación es que corremos sin saber a dónde corremos".



Con ello, ha considerado "positivo" la convocatoria el próximo viernes de la comisión parlamentaria sobre la Covid-19 en Extremadura, porque los grupos políticos, ha dicho, necesitan "información". "Llevamos demasiadas semanas sin conocer nada, y sin embargo la situación en la calle es peor, que el coronavirus no se ha tomado un segundo de descanso este verano", ha señalado.



"No podemos seguir tomando decisiones inesperadas, decisiones que hay que modificar cada 24 horas", ha subrayado el portavoz de Ciudadanos, quien ha apostado por que en la comisión sobre la Covid-19 el próximo viernes la Junta "dé cuenta de la situación y de lo que se piensa hacer" en cuestiones como la 'vuelta al cole' donde "parece que se traslada la responsabilidad a los equipos docentes", ha dicho.



POSTURA DE UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha apoyado la convocatoria de la comisión del Covi-19 en la Asamblea porque es "necesario" abordar en la misma cuestiones "claves" a juicio de su grupo como el inicio del curso sobre el funcionamiento del sistema sanitario, el comienzo del curso escolar y la evolución en las residencias de mayores.



"En aras de mayor información y mayor transparencia y llegue lo más directamente posible a la población vemos positivo que se celebre esta reunión de la comisión", ha dicho Macías, quien también ha pedido que la comisión parlamentaria de la Covid-19 deje de celebrarse a puerta cerrada.



"Sería bueno que se conocieran las posiciones de todos por parte de todo aquel que pudiera estar interesado", ha señalado.