PSOE apela a que todas CCAA consensúen "las mismas normas de juego" ante 'vuelta al cole'

Ep.



El PSOE en Extremadura aboga por que todas las CCAA consensúen con la "coordinación" del Gobierno central "las mismas normas de juego" de cara la 'vuelta al cole' ante la actual pandemia de la Covid-19, para dar "certidumbres" a las familias en esta materia.



"Los niños de Asturias, de Andalucía, de Extremadura no entienden ni de competencias ni de CCAA, entienden de que tienen que ir al colegio y de que hay un problema que es el coronavirus", ha espetado el portavoz del PSOE en la comunidad extremeña, Juan Antonio González, quien ha defendido que las familias tienen que saber cómo se va "actuar cuando hay un problema en el colegio", ha dicho.



En este sentido, ha destacado que en Extremadura "en principio" se tiene "claro" cómo hay que actuar en la 'vuelta al cole' porque "hay una guía que se consensuó con todos los centros educativos", aunque ha recalcado que el PSOE en la comunidad lo que quiere es que "haya un protocolo consensuado por todas las CCAA".



En rueda de prensa este lunes en Mérida, y ante casos "puntuales" de coronavirus que puedan producirse en las aulas, tras apuntar que "estamos llenos de incertidumbres porque cada el virus varía de una manera diferente", ha defendido que si en un colegio hay un positivo lo que su partido quiere es que a nivel nacional "todos" sepan "lo que hay que hacer" y que "no parezca que cada uno va por su lado".



Así, tras incidir en que las familias y los niños de España "se merecen que ante esta cuestión todos tengamos las mismas normas de juego", ha apelado a la "coordinación" entre CCAA con el Gobierno porque los padres están "muy preocupados" por "cómo va a ser la vuelta al colegio de sus hijos y sus hijas".



REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS



En esta línea, Juan Antonio González ha recalcado que para el PSOE en la comunidad "el objetivo fundamental en las próximas semanas es que haya una vuelta a las aulas de los niños en Extremadura de manera presencial", algo para lo cual desde la Junta "se han hecho los deberes" durante el verano.



Al respecto, ha recordado que para alcanzar el citado objetivo desde el pasado mes junio "se empezaron a hacer las tareas en Extremadura", de tal modo que en los próximos días se contratarán a más de 600 docentes, y "se va a contratar a más personal no docente para garantizar la seguridad en los centros", así como que "se va dotar económicamente a los centros para que puedan comprar (productos para) medidas higiénicas".



"Desde Extremadura se han hecho los deberes", ha espetado González, quien ha insistido en que su partido en Extremadura hace un llamamiento a la "coordinación" de todas las CCAA en esta cuestión del regreso a las aulas, porque "es fundamental y objetivo prioritario que haya una vuelta al colegio de manera presencial".



Para ello, según ha añadido, al mismo tiempo "hay que darle certidumbre a los padres y a las madres, a esas familias para la vuelta al colegio, a las aulas"; algo que a su juicio pasa por que en la próxima Conferencia Sectorial donde van a participar las CCAA y el Gobierno haya "unos acuerdos consensuados para que en todas las CCAA haya los mismos protocolos".



"No tienen sentido que una niña o un niño de Asturias, de Extremadura o de Andalucía tengan diferentes protocolos, porque los escolares no entienden de CCAA ni de competencias, entienden de que la educación es algo igualitario y de que por tanto todos deberímos tener las mismas reglas y los mismos protocolos para poder garantizar esa enseñanza presencial", ha declarado.



"Se trata de que haya un protocolo común en España para que todo el mundo haga las mismas cosas en el momento por ejemplo de detectar algún positivo" en las aulas, ha dicho, toda vez que "no tiene sentido que exista un protocolo en Castilla-La Mancha y otro en Extremadura", ha señalado.



EXTREMAR LAS PRECAUCIONES



En este sentido, durante su comparecencia ante los medios, el portavoz del PSOE extremeño ha hecho un llamamiento a la "prudencia" de los ciudadanos, "fundamentalmente porque en los próximos días nos estamos jugando mucho, ni más ni menos que la vuelta al cole de miles de niños y niñas en Extremadura".



"Para garantizar la vuelta al cole es fundamental que en los próximos días, en las próximas semanas todos y todas extrememos nuestras precauciones y fundamentalmente cumplamos con las medidas que nos recomiendan los sanitarios", ha defendido.



Así, a los ciudadanos en la comunidad les ha lanzado el mensaje de que "es necesario cumplir con todas las medidas sanitarias que nos recomiendan, fundamentalmente para que esa espiral de aumento de contagios que está habiendo no se siga produciendo"; y en este sentido "más que nunca" ha hecho un llamamiento a la "prudencia y al respeto a todas las medidas sanitarias" que se lancen ante la Covid-19.



Al respecto, ha reconocido que el PSOE en Extremadura vive "con muchísima preocupación" el aumento de contagios de coronavirus que se está registrando en las últimas semanas. "Es verdad que Extremadura es la segunda región de España donde menor incidencia de contagios hay pero también es verdad que existe mucha preocupación por parte del PSOE por el aumento de contagios que está habiendo", ha dicho.



Con ello, ha recordado que ha habido localidades extremeñas que han tenido "problemas" en este verano con la Covid-19, así como que actualmente hay localidades que los siguen teniendo, y a las cuales en nombre de su partido les ha enviado toda su "solidaridad y apoyo" para que "cuanto antes se pueda restablecer la normalidad en esos pueblos".



Al mismo tiempo, González ha destacado el "buen trabajo de transparencia" que viene desempeñando, ha dicho, la Consejería de Sanidad y el SES durante la pandemia del coronavirus; y ha subrayado que ese "ejemplo de transparencia" es algo "fundamental" para que los extremeños "sepan en todo momento qué es lo que está pasando en Extremadura" ante la Covid-19.



Otro ejemplo de transparencia, según ha recalcado, es que esta semana en la Asamblea comparecerán en la comisión del coronavirus tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles. "La Junta, la Consejería de Sanidad están dando un ejemplo de transparencia en la gestión de esta crisis sanitaria", ha resaltado.



INCENDIOS



Por otra parte, en la rueda de prensa, Juan Antonio González ha hecho un reconocimiento y agradecimiento público en nombre del PSOE regional a los trabajadores del Infoex porque este verano "era muy complicado para los incendios en Extremadura y los trabajadores y trabajadoras del Plan Infoex están trabajando con muchísima profesionalidad, diligencia y están evitando en cuestión de incendios males mayores en Extremadura".



"Es verdad que ha habido incendios, pero también es verdad que el Plan Infoex está trabajando con muchísima profesionalidad", ha espetado González.



Finalmente, ha añadido que, teniendo en cuenta que se está todavía en temporada alta de incendios, los ciudadanos tienen que seguir adoptando "todas las precauciones posibles para evitar que se produzcan incendios en Extremadura".