La Editora Regional de Extremadura publica dos obras estrenadas en el Festival de Mérida

Ep.

La Editora Regional de Extremadura ha publicado un volumen, el décimo quinto de la colección Escena Extremeña, que recoge dos obras de teatro escritas conjuntamente por Emilio del Valle e Isidro Timón que han sido estrenadas en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.



Se trata de 'Antígona, Siglo XXI', estrenada en la edición de 2011 del certamen emeritense, cuya sede ha sido el escenario elegido para la presentación del libro, e 'Hipólito', en la de 2018, basadas en los textos originales de Sófocles y Eurípides, respectivamente.



Dos obras escritas "a cuatro manos" por estos dos autores que han agradecido a la Editora Regional Extremeña su apuesta por la publicación obras de teatro, consiguiendo de esta forma dar una "vida infinita", como ha destacado el propio director del Festival, Jesús Cimarro, a dos espectáculos efímeros, que desaparecen cuando los actores abandonan la escena.



Cimarro ha señalado que si dedicarse a las artes escénica es ya es de "valientes", publicar textos teatrales es una "odisea", incluso una "osadía, ha dicho.



Por su parte, el director de la Editora, Luis Sáez Delgado, ha subrayado que lo que perdura en el tiempo es aquello "de lo que no podemos prescindir", en alusión a que una de estas obras, Antígona, se estrenó hace 2.500 años en la antigua Grecia y se ha vuelto a representar este mismo verano en Mérida en la actual edición de su festival de teatro.



Asimismo, ha destacado la obra de "dos autores destacados" en el teatro nacional, así como que para la editora, en su función de divulgar la literatura extremeña, supone un "alivio" haber "recuperado" estos dos textos que ya estarán "con nosotros para siempre".



También ha participado en la presencia la concejala de Turismo de Mérida, Pilar Amor, quien, además de destacar el protagonismo de la mujer en ambas obras, ha resaltado al Festival como el "evento cultural más importante" no solo de la capital autonómica, sino de toda la comunidad extremeña, gracias a su "proyección nacional e internacional"



UN PROCESO "CURIOSO"



El autor extremeño Isidro Timón ha destacado las "satisfacciones" que les están proporcionado estas dos obras que están teniendo "mucho recorrido". Dos textos trabajados desde el "respeto" por el autor y el texto original, pero adaptados al público del siglo XXI, con temas como el feminismo, la memoria histórica, la liberta de amor o la intolerancia.



Timón ha destacado la apuesta de la Editora Regional por la publicación de un libro de obras de teatro, y ha resaltado la "distancia" que hay entre la función teatral y el texto en papel, que permite "dejar para siempre algo que es efímero".



También ha calificado como un "proceso cuanto menos curioso" la elaboración de textos teatrales "a cuatro manos", como él mismo ha definido, y sobre el que ha profundizado Emilio del Valle.



El autor madrileño, quien ha subrayado que Extremadura solo le aporta "ratos de felicidad", ha dicho que para él compartir trabajo como Timón resulta un "placer" y lo que a priori parece "complicado", para él es "fácil", y por eso lo siguen haciendo.



No obstante, ha señalado que lo hacen desde la "humildad" de reconocer en qué aspectos destaca uno de los autores sobre el otro, y también para dejar corregirse el uno al otro.



Emilio del Valle ha remarcado la "apuesta valerosa" de quienes han logrado sacar adelante la presente edición del Festival de Mérida en estos "tiempos complicados", un certamen que este miércoles estrena su último espectáculo de este año, Penélope, dirigida por Magüi Mira, que estará en cartel en el Teatro Romano de Mérida hasta el lunes, tras ampliar en un día las representaciones, debido a la demanda de localidades.