Visitantes que piden información en oficinas turismo Mérida suben un 42,6% pasada semana

Un total de 4.904 visitantes han solicitado información en las oficinas de turismo de Mérida en la segunda semana de agosto, un 42,6 por ciento más con respecto a la semana anterior, o lo que es lo mismo 1.466 visitantes en comparación con el anterior registro semanal.



Concretamente, de estos visitantes 4.644 son de origen nacional mientras que 260 son de origen internacional, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



Así pues, por centros, la Oficina de Turismo del Teatro Romano ha recibido un total de 3.054 turistas, un 57,8 por ciento más que la semana anterior, o lo que es lo mismo 1.119 visitantes en comparación con el anterior registro semanal. Del total de visitantes 2.898 fueron de origen nacional y 156 de origen internacional.



Con respecto a la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa los datos estadísticos recogidos durante la semana son igualmente favorables.



El número total de visitantes atendidos ha alcanzado la cifra de 1.728 personas, lo que significa un 23 por ciento más que la semana anterior y 323 personas más que en el anterior registro semanal. Del total de visitantes atendidos 1632 son de origen nacional y 96 de origen internacional.



En cuanto a la Oficina de Turismo del MAM se observa también un incremento en las cifras recogidas durante la semana, habiéndose contabilizado un total de 122 personas atendidas, lo que supone un incremento del 24,5 por ciento con respecto a los registros de la semana anterior. Del total de visitantes atendidos 114 tienen origen nacional y 8 origen internacional.



PERFIL DEL VISITANTE



En cuanto al perfil del visitante atendido en estas oficinas durante la semana del 10 al 16 de agosto vuelve a destacar el turista nacional. Así, de los 4.644 visitantes de origen nacional atendidos en las oficinas de turismo las procedencias que se han dado con mayor asiduidad son por este orden Madrid (30,6% del total), País Vasco (14% del total) y Andalucía (11,1% del total).



Sigue tratándose de un turismo familiar, si bien se ha notado un ligero incremento de visitantes que no tienen intención de pernoctar en la ciudad, la gran mayoría de éstos ha optado por la compra de la entrada conjunta para su visita a los monumentos, aprovechando que no tiene caducidad y en previsión de poder volver en un futuro cercano para terminar su visita a la ciudad.



También es notable el número de personas que visitan la ciudad con la intención de poder disfrutar de alguna de las obras del Festival de Teatro Clásico de Mérida, así como también de las actividades paralelas que se enmarcan dentro del propio festival.



Igualmente se ha notado un "interés creciente" por parte del visitante en la visita al Museo Nacional de Arte Romano, no solo por su gratuidad, sino también por su apertura extraordinaria hasta las 22,00 horas durante todos los jueves del mes de agosto, lo que permite al visitante poder contemplar más sosegadamente las nuevas exposiciones y muestras que le ofrece este museo, algunas de las cuales ya han sido prorrogadas.



Finalmente, en cuanto al turismo internacional destacan los visitantes procedentes de Portugal (47,2% del total), Francia (27% del total) y Alemania (5,5% del total).