Belén Rueda será una heroica ‘Penélope’ en el último estreno del 66º Festival de Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida va a "reivisitar" esta semana la Odisea de Homero y lo va a hacer de la mano de 'Penélope', un gran espectáculo escrito y dirigido por Magüi Mira, con el que clausurará el próximo lunes, 24 de agosto, su edición número 66 y con el que la actriz Belén Rueda debutará sobre la escena del Teatro Romano.

En esta ocasión, el montaje, que se estrena este miércoles, 19 de agosto, ofrece una nueva mirada sobre este legendario personaje femenino al que se presenta como una heroína y como la primera mujer que tuvo su destino en sus manos.

En concreto, esa “reinterpretación” de la leyenda de Penélope lleva la firma de Magüi Mira, autora del texto y directora del espectáculo, que dirige por cuarta vez un espectáculo para el certamen emeritense tras Plauto, César y Cleopatra y Las amazonas.

De cara a esta cita, la directora se inspira en la Odisea para contar la historia de la larga espera de Penélope por el regreso de su marido Ulises a Ítaca después de la guerra de Troya, pero construye un personaje propio, embebido de las lecturas contemporáneas que presentan a Penélope como un símbolo feminista.

“En nuestro imaginario colectivo, Penélope es una mujer que espera fielmente el regreso de su marido, pero nosotros hemos hecho una reinterpretación del mito”, según ha explicado este lunes en la presentación de la obra la dramaturga.

Así, se presenta a Penélope como “la primera mujer que ha tenido su propio destino en sus manos porque ella decide qué hacer con su vida con una estrategia absolutamente inteligente”, ha asegurado Mira.

De este modo, según sus palabras, la protagonista mantiene a raya a los nobles que la asedian, para meterse en su cama y obtener el poder de Ítaca, tal y como informa el certamen emeritense en una nota de prensa.

“Ella resiste, pero no solamente esperando a que vuelva su marido como una mujer sumisa y fiel, no. Ella resiste sobre todo esperando su momento, esperando el momento de encontrar su espacio y su identidad. Y lo que encuentra Ulises a su regreso después de 20 años, es una mujer que tiene voz, que decide, que se conoce a sí misma, que ha crecido como persona y que ha encontrado su lugar. Una mujer que ya no es sumisa, sino que quiere actuar”, ha argumentado.

Por tanto, esta Penélope llega a Mérida en pleno siglo XXI convertida en una “heroína contemporánea que resiste y que encuentra en esa resistencia su espacio y su identidad como mujer”.

DEBUT DE BELÉN RUEDA

Para dar vida a esta Penélope sobre el majestuoso escenario del Teatro Romano de Mérida, Mira cuenta con la actriz Belén Rueda, que debuta este año en el Festival emeritense con este papel.

A este respecto, la propia actriz, durante la presentación de la obra, ha definido a su personaje como “una gran estratega, que convencía o engañaba, según se mire” y que haciendo una comparación entre ella y su marido, podría decirse que mientras “Ulises era un gran estratega en la guerra, Penélope era una gran estratega en la vida”.

Además, junto a Belén Rueda, se subirán a la arena emeritense para armar el último espectáculo de la 66ª edición del Festival un total de 18 actores.

El elenco principal lo completan María Galiana, que repite presencia en Mérida para encarnar a la aya protectora Euriclea, igual que Maxi Iglesias, que vuelve para interpretar a Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope.

A su vez, como el gran Ulises debutará también en Mérida Jesús Noguero, lo mismo que Pedro Almagro como Antínoo, Muriel Sánchez como Nausicaa, Antonio Sansano en el papel de Eurimaco, Alberto Gómez Taboada como Cesipo y Alfredo Novalen el de Leodes.

Igualmente, junto a ellos estarán un coro de otros diez actores y bailarines. La puesta en escena estará envuelta por la música original de David San José, el vestuario de Yaiza Pinillos, la iluminación de José Manuel Guerra, la coreografía de María Mesa y la creatividad de Curt Allen y Leticia Gañán en el espacio escénico.

UN GRAN OLIVO MILENARIO

Precisamente, estos últimos, para “no entrar en competencia con el monumento que es ya en sí una escenografía”, según ha destacado Allen, han ideado un espacio vacío con un solo elemento escultural: un gran olivo milenario de 4 metros de altura.

A este elemento natural, se suman 20 escaleras negras que servirán para articular el trono, el lecho, la tortura, el acecho de los nobles….

Cabe recordar que Penélope, que es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Pentación Espectáculos, estará en cartel hasta el próximo lunes, 24 de agosto, y no hasta el domingo como estaba previsto inicialmente, ya que el Festival ha añadido una función extra del espectáculo que alarga un día la programación.

ESPECTÁCULO PLENAMENTE ACCESIBLE

El espectáculo será plenamente accesible para las personas con diversidad funcional sensorial gracias al sistema de bucle magnético para los espectadores con prótesis auditivas y auriculares para personas con discapacidad auditiva que estarán disponibles en todas las funciones; y subtitulados o audiodescripción en directo para discapacitados auditivos y visuales, respectivamente, que se habilitará el domingo.