Ayuntamiento de Cáceres pone en marcha la campaña 'Si no te dice sí es no'

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos sociales, desarrolla la campaña 'Si no te dice sí es no, Cáceres libre de acoso sexista'.

La campaña va dirigida a "sensibilizar sobre el derecho de las mujeres a decidir, desmitificar las actitudes machistas y el acoso callejero", así como a informar sobre los recursos y los servicios de atención ante situaciones de violencia sexual, añadiendo que se busca "promover espacios libres de agresiones sexuales" en la ciudad.



Así, en el marco de esta campaña, se repartirá material publicitario a través de los puntos violetas, que se instalen en los eventos de ocio que se celebren en la capital cacereña.



Uno de ellos es la la terraza de veranos instalada en el Recinto Hípico, a la que lo largo del mes de agosto se le hará entrega de abanicos, pegatinas, monederos y portamascarillas con el lema de la campaña 'Si no te dice Si es No, Cáceres libre de acoso sexista'.



Con esta iniciativa, se quiere "visibilizar y desmitificar las agresiones sexistas normalizadas", e incidir que "los comentarios ofensivos, piropos no consentidos, tocamientos no deseados, son abusos".



Asimismo, la campaña también contempla que los empresarios y empresarias de la ciudad reciban una formación especializada para que se implique y sensibilice, con el fin de que "sea posible un entorno de ocio lúdico y sano basado en el respeto y en la tolerancia cero hacia la violencia sexual".



Dentro de las líneas de actuación de la Concejalía de la Mujer para acabar con el acoso sexual, se completa también la puesta en marcha del protocolo de actuación contra la violencia sexual 'Cáceres segura y libre de machismo', que actualmente se está elaborando.



Finalmente, señala que desde el ayuntamiento también se está trabajando en la creación del mapa de puntos seguros y oscuros de la ciudad, cuya finalidad es identificar en qué áreas, itinerarios y horarios sienten seguridad e inseguridad las mujeres, y analizará los riesgos y factores que influyen y condicionan dicha percepción.