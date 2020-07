120.355 asalariados y 36.383 autónomos extremeños reciben algún tipo de prestación social

Un total de 120.355 asalariados y 36.383 autónomos extremeños han recibido algún tipo de prestación social en el último mes, unas cifras que la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha valorado como "una movilización de recursos sin precedentes" por parte del Gobierno Central para sostener las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del Covid-19.



En concreto, en Extremadura, a fecha de 24 de julio, 9.608 trabajadores estaban afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el 0,9 de los trabajadores afectados por ERTE de toda España, lo que se traduce en 27.537 trabajadores menos que en el peor momento de la crisis, el 30 de abril, cuando llegaron a ser 37.145.



En este sentido, la Delegación del Gobierno ha resaltado en una nota de prensa que el 74,1 por ciento de los trabajadores ha salido de situación de ERTE, frente al 66,9 por ciento del total de España.



Por otro lado, ha detallado que, en el mes de junio, un total de 120.355 trabajadores de la región percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE entre ERTE o desempleo, por un importe total de 74,5 millones de euros, el 1,8 por ciento del total nacional; mientras que en mayo fueron 140.057 trabajadores por 103,2 millones de euros, y en abril 130.350 por 94 millones de euros.



AUTÓNOMOS



En lo que a autónomos se refiere, la Delegación ha hecho hincapié en que a fecha de 27 de julio un total de 38.169 autónomos extremeños han solicitado alguna prestación por cese de actividad, el 2,4 por ciento del total de España, habiendo sido resueltas favorablemente 36.383 solicitudes, el 95,3 por ciento de las presentadas en la comunidad, por un importe de 89 millones de euros, que supone el 2,4 por ciento del total nacional.



En cuanto a derechos sociales a Extremadura, le corresponden 7,4 millones de euros del Fondo Social Extraordinario, el 2,6 por ciento del total, para minimizar el impacto social de la pandemia en aspectos como el refuerzo de los servicios sociales o ayudas económicas a familias y colectivos vulnerables.



La comunidad dispone además de 1,1 millones de euros en becas comedor que han dado cobertura a 890 familias y a 1.904 niños extremeños.



AVALES ICO Y FONDO COVID-19



Por otro lado, a 15 de julio en Extremadura se han aprobado 18.502 operaciones, que afectan a 12.965 empresas por un importe avalado de 1.157 millones de euros, el 1,7 por ciento del total, y una financiación total de 1.473 millones.



Asimismo, la comunidad extremeña podrá destinar a gasto sanitario 212,6 millones de euros de Fondos Feder, el 6,6 por ciento del total nacional.



En este sentido, la Delegación del Gobierno ha recordado que Extremadura recibe 96 millones de euros de los 6.000 millones del primer tramo del Fondo Covid-19, dotado con un total de 16.000 millones de euros no reembolsables, no incrementan la deuda ni generan intereses, de acuerdo a criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia.



Finalmente, la delegada en Extremadura, Yolanda García Seco, ha considerado que la movilización de ayudas económicas y sociales por parte del Gobierno Central es "histórica y no tiene antecedentes", así como que "ha permitido desarrollar una importante red con la que cubrir a toda la ciudadanía y en especial a las personas más vulnerables".



Asimismo, ha destacado la "plena disposición al diálogo y al consenso" del Gobierno, "manifestada en reiteradas ocasiones con el objetivo de afrontar de forma unida las consecuencias y los estragos que la pandemia tiene para nuestro país".



Para finalizar, ha concluido, "se ha puesto de manifiesto en todas y cada una de las 14 conferencias de presidentes celebradas durante el Estado de Alarma", "el mismo talante" con el que este Gobierno acude este viernes, día 31, a la "importante" conferencia que tendrá lugar en La Rioja.