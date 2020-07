La Asamblea convalida un decreto ley para activar la demanda en Extremadura

Ep

La Asamblea de Extremadura ha convalidado el decreto ley para activar la demanda en la región y que, con una dotación de 6,5 millones de euros, prevé una movilización de 18,5 millones.



Este decreto, que ha contado con el apoyo de los grupos Socialista y Unidas por Extremadura y con la abstención del PP y de Ciudadanos, fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la reunión del pasado 22 de julio y publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el día 27.



La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha incidido durante su intervención este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura en que este decreto persigue la activación de la demanda en Extremadura tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19.



Así, este texto, que representa el primer conjunto de medidas para la reactivación económica de la región, contempla una serie de ayudas para que los establecimientos extremeños puedan ofrecer descuentos a los consumidores.



De este modo, las ayudas de a administración persiguen contribuir a aumentar las ventas, que se produzcan más intercambios comerciales, mejorar las cifras de negocio y dotar a los autónomos o pequeñas empresas de la región de mayor liquidez.



CUATRO PROGRAMAS



Blanco-Morales ha recordado que se establecen cuatro programas. Entre ellos, se encuentra el programa de ayudas en el comercio al por menor de textil y calzado, en el que se fija una ayuda de hasta 1.000 euros por establecimiento de venta, con un importe total del crédito para esta ayuda de 1,5 millones. Estos establecimientos establecerán descuentos del 25 por ciento sobre el precio de venta de los productos.



El segundo programa de ayudas se refiere al comercio al por menor de muebles, en el que se establece una ayuda de hasta 2.000 euros por establecimiento y cuenta con un crédito de 500.000 euros. Los descuentos también serán del 25 por ciento, ha añadido Blanco-Morales.



Asimismo, el tercer programa de ayudas es a la venta de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética, con una dotación total de 1,5 millones de euros y una ayuda de 6.000 euros por cada entidad beneficiaria y establecimiento de venta. Este importe estará destinado a la práctica de descuentos de hasta 150 euros.



Finalmente, el cuatro programa es el referido a las ayudas para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en viviendas, con un importe total de 3 millones de euros y unas ayudas de 6.000 euros por beneficiario y establecimiento de venta. Dicha cuantía deberá aplicarse a descuentos equivalentes al 40 por ciento del importe de cada venta de los bienes y productos señalados.



Estas ayudas, según las estimaciones de la Junta de Extremadura, inducirán por parte de los consumidores una inversión de 18,5 millones, a razón de 5 millones en el primer programa de ayudas, de 2 millones el segundo, 4 millones de euros el tercero y 7,5 millones de euros el cuarto.



"Son estimaciones hechas con cautela pero lo suficientemente valiosas para el futuro inmediato de nuestro tejido empresarial que sirven o justifica que solicite de sus señorías el apoyo a la norma que con estos programas puede hacerlo posible", ha aseverado Blanco-Morales, quien ha insistido en que el esfuerzo de recuperación tiene que tener simultáneamente efectos económicos y sociales.



OPINIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha afeado que el decreto forma parte de una "nueva campaña de marketing y propaganda" ante la "incapacidad" de la Junta de gestionar la crisis del Covid en sus diferentes variables.



Asimismo, ha dicho que este decreto busca, en su opinión, "entretener al personal" hasta que con un poco de suerte llegué el "maná europeo", además de entender que estas ayudas serán un "nuevo plan E" que para que lo que único que servirá será para "dimensionar los problemas estructurales" de la región.



De la misma forma, Pacheco ha comparado este decreto con las "chucherías domingueras de los niños", además de insistir en que no todos los autónomos extremeño van a tener la oportunidad de llegar a ellas por su escasa cuantía, y que se va a producir "+una selección natural".



Por ello, el 'popular' ha indicado que los problemas del sector del comercio en la región no se solucionan con los "decretos tirita" de la Junta sino con las propuestas que realizó su grupo en el debate del estado de la región, con un plan de empleo o con un sistema fiscal especial.



Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén ha considerado que las medidas contenidas en este decreto ley son "insuficientes" y llegan "a destiempo", además de indicar que es un "salvavidas estrecho bajo un epígrafe muy ambicioso".



De esta forma, se ha mostrado convencida de que no solucionará los problemas de las pymes extremeñas sino que los "desplaza en el tiempo", además de añadir que, desde que se anunció este decreto, el comercio se ha paralizado aún más, por lo que ha pedido a la Junta que no anuncie las ayudas sino que las implemente.



Asimismo, aunque ha considerado "escasa" la cantidad de las ayudas que recoge este decreto ley, Pérez Guillén ha valorado y reconocido el fin del mismo, que seguro que se ha elaborado "de buena fe", ha dicho.



El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha insistido en que los efectos que ha tenido la pandemia sobre la demanda han sido "drásticos", algo que ha colocado a las pymes en un "serio problema de liquidez" y ante el que las administraciones publicas deben invertir "fuertemente" en el sistema productivo y en la demanda.



Así, y sobre este decreto ley, Macías ha dicho que responde a un momento concreto y, siendo en general "positivas" las medidas que contiene, su grupo ha encontrado "diversas carencias" como la "escasa dotación presupuestaria", además de apuntar que hay que evitar la espera para que las pymes reciban el dinero que ellas adelantan.



Asimismo, Unidas por Extremadura ha considerado que la mayoría de las medidas del decreto son coyunturales y ha apostado por buscar otras medidas con un carácter más duradero, además de considerar que los aspectos recogidos no son muy novedosos y tienen un "efecto limitado", al estimarse una movilización de 18,5 millones.



Finalmente, el diputado del PSOE Andrés Moriano ha destacado que este decreto ley, el número 14 que trae la Junta desde el inicio de la pandemia, es consecuencia del trabajo realizado durante este tiempo.



Así, ha puesto en valor las medidas "prontas y certeras" que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura y que son las que necesita el sector del comercio, en este caso.



De la misma forma, ha felicitado a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, por el trabajo de coordinación entre consejerías, además de valorar que se "ha trabajado mucho y bien" a la hora de agilizar los trámites administrativos.