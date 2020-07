Embalse de Sierra Brava cuenta ya con primera fotovoltaica flotante conectada a red España

Ep.



El embalse de Sierra Brava, situado en el término municipal de la localidad cacereña de Zorita, cuenta ya con la primera planta fotovoltaica flotante conectada a red de España, desarrollada por Acciona, y que ha inaugurada este lunes.



La inauguración ha corrido a cargo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en un acto al que también han asistido la consejera para la Transición Ecológica, Olga García, o el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, entre otras autoridades.



En su intervención, Fernández Vara ha destacado la "trascendencia" de este acto de inauguración de un proyecto "muy innovador", en el que se pone de manifiesto la importancia de los proyectos que están desarrollando empresas españolas.



El presidente extremeño ha aludido a la situación actual generada por el coronavirus, una crisis sanitaria que "mide un país, una sociedad, y a civilización", por lo que ha resaltado que "en la medida que cada uno seamos capaces de cumplir con la enorme responsabilidad que tenemos entre manos, lo podremos hacer mejor o peor".



Por eso, Vara se ha mostrado convencido de que el coronavirus ha supuesto un "cambio de paradigmas", tras el que todo el mundo juega "con las mismas cartas", incluida Extremadura, por lo que se ha mostrado convenido de que "no ha habido ninguna revolución a lo largo de la historia en la que Extremadura haya contado con menores posibilidades con las que cuenta ahora", ha dicho.



En la situación actual "nos podemos comparar y podemos competir", ya que la región extremeña tiene agua, sol, paz social y vivienda a un precio asequible, ante lo que ha destacado la situación de Extremadura ante la "relocalización de la cadena de valor" que se ha producido tras el coronavirus.



En ese sentido, el dirigente socialista extremeño se ha mostrado convenido de que Extremadura está ahora en condiciones de "ofrecer muchas cosas a las empresas españolas y a las empresas internacionales", así como de "competir con muchos otros".



Por su parte, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha destacado que el momento actual es "histórico" y tendrá unas "consecuencias difícilmente entendibles y asumibles", ya que "no estamos seguros de por dónde va a evolucionar el mundo ante la pandemia".



Sin embargo, "empiezan a producirse una serie de externalidades positivas, que puede ser que a la larga conviertan esta situación dramática en una bendición" para el "gran problema" al que se enfrenta el mundo, que es el cambio climático, ha resaltado Entrecanales, quien ha considerado que "la única salida que tenemos para resolver el problema económico" es sustituir la demanda privada, que se va a ver afectada, por la demanda pública.



"Eso está empezando a ocurrir", ha resaltado el presidente de Acciona, quien ha destacado que ante esta situación es "imprescindible invertir en aquellas tecnologías que no va a ser obsoletas, sino que va a ser la vanguardia de las tecnologías de las infraestructuras", como es el caso de esta planta fotovoltaica flotante.



Entrecanales ha resaltado que ahora "todos los gobiernos del mundo están teniendo que sustituir la inversión privada por inversión pública", por lo que en la actualidad "se está produciendo la aceleración de inversiones en infraestructuras", que "están empezando a agarrar velocidad".



El presidente de Acciona ha resaltado que esta planta fotovoltaica flotante inaugurada en el embalse de Sierra Brava es un "proyecto demostrativo", una fase "cara" para una empresa privada, por lo que ha agradecido la colaboración de las instituciones para que se esto salga adelante.



Así, "si esto sale adelante, y la tecnología fotovoltaica acuática se convierte en un stándar mundial en el desarrollo fotovoltaico", pues "habremos hecho histórica", ha reafirmado José Manuel Entrecanales, quien ha confiado en que está "sea una tecnología de mucho futuro" que "ayude a resolver el gran problema del cambio climático".



CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN



Cabe destacar que planta fotovoltaica de Sierra Brava inaugurada este lunes en el término municipal de Zorita es un "proyecto demostrativo de innovación" que permitirá estudiar diversas soluciones técnicas para la instalación de paneles solares sobre la superficie de lagos o embalses, según destaca Acciona.



La instalación consta de 3.000 módulos fotovoltaicos de diversos tipos, distribuidos en cinco estructuras de flotación distintas y en diferentes configuraciones de colocación, orientación e inclinación, y cuyo objetivo es "analizar el rendimiento productivo y los costes de instalación y mantenimiento de las diferentes soluciones".



La planta fotovoltaica de Sierra Brava está ubicada en la orilla sur del embalse de Sierra Brava, tiene una superficie de 12.000 metros cuadrados, lo que supone el 0,07 por ciento del total de 1.650 hectáreas que ocupa el embalse.



Las actuaciones ambientales del proyecto incluyen la instalación de dos islas flotantes para favorecer la nidificación de las aves del entorno y la habilitación de cajas-nido para el cernícalo primilla, una especie protegida que habita en la zona, señala Acciona, que apunta que el programa de seguimiento supervisará la interacción de las aves y de la fauna piscícola con la planta y la eficacia de las medidas de apoyo.



