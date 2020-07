El programa 'Reencontrarte' llevará cultura este verano a 159 municipios extremeños

Ep.



Un total de 159 municipios de la región albergarán actuaciones de disciplinas culturales como el teatro, la danza, el circo, la magia, la música o el teatro enmarcadas en el programa 'Reencontrarte' impulsado por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura durante este verano.



Un programa cultural estival que viene marcado por la crisis sanitaria y que pretende volver a conectar a los artistas extremeños con el público tras los meses de confinamiento y la suspensión de actuaciones presenciales.



De ahí el nombre elegido para el programa, que también hace alusión al momento del reencuentro de familiares que regresan a su pueblo en verano. Una iniciativa en la que participarán exclusivamente profesionales y formaciones de las cultura de la comunidad autónoma, y que pretende dinamizar el territorio, a la ciudadanía y al propio sector cultural.



Así lo ha señalado la consejera de Cultura, Nuria Flores, en la presentación del programa en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el cineasta Antonio Gil Aparicio, la actriz Sara Jiménez y el músico Iván San Juan.



Las actuaciones se celebrarán mayoritariamente en localidades de pequeño tamaño, que tienen más dificultades para programar actuaciones de este tipo, gran parte de ellos en espacios al aire libre, en iglesias o conventuales, y siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad, de tal modo que el público, incluso en los conciertos, permanecerá sentado en sus butacas.



De esta forma, la Red de Teatro de Extremadura y los Escenarios Móviles programarán teatro, danza, circo, animación de calle y música en 46 municipios, con la particularidad de que sus decretos de funcionamiento han sido adaptados para permitir que los ayuntamientos puedan programar en espacios al aire libre.



Otro apartado lo forman los talleres Ceres del Festival de Teatro Clásico de Mérida, en los que 20 compañías fomentarán la practica teatral y la afición por la escena en otras tantas localidades.



Los conciertos llegarán a 14 localidades de la mano de 34 grupos musicales, mientras que la Orquesta de Extremadura se desplazará a 22 municipios.



El cine, de la mano de la Filmoteca de Extremadura, llegará a 20 localidades donde se podrán ver nueve cortometrajes de producción regional, con la asistencia y participación de sus directores o productores en las proyecciones.



El objetivo de esta programación es que "la cultura no pare", ha señalado Flores, como no ha parado durante la crisis sanitaria gracias a la iniciativa de los propios artistas, de las redes sociales, de acciones de la propia administración como el canal Planex.TV, y ahora gracias también a la colaboración de consorcios culturales y administraciones públicas como los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.



Además esta programación se suma los dos grandes festivales de teatro del verano extremeño, con el inicio en una semana del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y en septiembre con el de Cáceres.



En representación del sector, Sara Jiménez ha presentado la actuación de su compañía este viernes en Mérida con la obra 'Mi nombre es género', una obra "necesaria" sobre cómo se ha creado esta sociedad que asigna roles y diferencia entre sexos.



Por su parte, el músico pacense Iván San Juan ha señalado que proyectos de este tipo son "esenciales" en unos tiempos "muy difíciles" para poner en valor la cultura de la región, así como para reconocer al sector como "motor de progreso".



Finalmente, Antonio Gil Aparicio, ha dado la enhorabuena a la consejería por esta iniciativa, como una manera de que la cultura pase a "primera línea" tras el papel que ha tenido en las casas de los extremeños durante el confinamiento.



En particular, ha destacado el consumo de cine durante estos meses en las hogares, pero ha destacado que la "esencia" del séptimo arte se encuentra en la "pantalla grande", que se podrá disfrutar al aire libre y en pequeños municipios tienen menos oportunidades para programar este tipo de actividades.