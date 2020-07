Cs invita a aprovechar crisis de la Covid-19 como una "oportunidad" para cambiar el futuro

Ep.



El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha invitado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a aprovechar la crisis de la Covid-19 como una "oportunidad" para cambiar el futuro y hacerlo "todos juntos", además de abogar por una "revisión profunda" de determinadas figuras de protección ambiental, ya que, como ha dicho, "no es admisible" que "estén bloqueando el desarrollo de los pueblos".



Polo ha considerado que, de cara a un futuro post Covid, Extremadura está "mejor situada" que otras regiones en determinados aspectos, por lo que ha llamado la atención de Vara para advertirle de que la región está ante la "mayor y mejor oportunidad" para cambiar su futuro.



En esta línea, ha aseverado que los problemas y la situación actual tienen solución, pero ésta pasa, en su opinión, por salir "todos juntos y unidos", con "palos o con masajes", ha dicho.



Así se ha pronunciado Cayetano Polo en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, que se ha reanudado este miércoles en la Asamblea de Extremadura tras el discurso que Vara pronunció este pasado martes.



El presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha iniciado su intervención con un mensaje de recuerdo para aquellos que se han quedado atrás, "a pesar de los eslóganes", para las mujeres que han soportado el "mayor peso de la desigualdad", así como para los sanitarios, autónomos y empresas, funcionarios, el tercer sector, los desempleados o los mayores.



SUPERAR DÉCADAS DE POLÍTICAS "EQUIVOCADAS"



Cayetano Polo ha considerado necesario en este contexto superar décadas de políticas socioeconómicas "equivocadas", así como políticas clientelares, por lo que ha considerado que este debate no puede ser un debate más sino que debe tener un carácter ejemplar y de "alta política".



Así, ha reconocido que jamás pensó que se iba a tener que enfrentar a una pandemia, al tiempo que ha reconocido que el mundo ya no es el mismo del hace cuatro meses, con un cambio "brutal y devastador".



Por ello, ha considerado que, ante este panorama, ahora toca cambiar y si se pierde esta "gran oportunidad" los responsables serán, ha dicho, quienes están aquí sentados.



De esta forma, ha dicho que se equivocan quienes piensen que desde la mayoría absoluta de la que goza en la Asamblea el PSOE se puede resolver la situación actual, por lo que ha invitado a "mirar al futuro" y pensar "en los extremeños" para salir de la crisis fortalecidos y juntos.



No obstante, Polo ha criticado que la Junta traiga a la Asamblea la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura condicionada por un acuerdo previo con los agentes sociales, ya que "no es la mejor idea".



En opinión del líder de Ciudadanos, la cámara legislativa regional debe ser "el principio y el fin del mismo", aunque incluya también "aportaciones de otros agentes".



OPORTUNIDAD "ÚNICA Y EXCEPCIONAL"



Como ha expuesto Cayetano Polo en varias ocasiones durante su intervención, los problemas de Extremadura se han agudizado desde el inicio de la crisis del coronovirus pero la región cuenta con una oportunidad "única y excepcional" y está "muy bien situada", ya que tiene todo para ser de los que mejor alcancen la normalidad.



Con respecto al sector primario ha dicho que probablemente sea el que más incertidumbre tiene, pero eso no significa que tenga menos oportunidades, por lo que ha instado a la Junta a tener "ambición política" para liderar las exigencias del sector a nivel europeo, toda vez que la Consejería de Agricultura no se debe limitar a ser un "mero acompañante".



Además, Polo ha apostado por no adscribir el medioambiente a ideologías políticas y ha considerado imprescindible que, para que la gente quiera vivir en las zonas rurales, las mismas deben ofrecer oportunidades.



Así, ha indicado que Extremadura tiene una gran superficie y todos los proyectos tienen cabida en la, si se encuentra, ha dicho, el punto medio entre la conservación medioambiental y la explotación industrial.



En este marco de pensamiento, ha asegurado, caben iniciativas empresariales como la mina de Valdeflores o Valdecañas. "Ojalá tuviéramos más Valdecañas", ha asegurado.



Por ello, ha apostado por hacer una "revisión profunda" de determinadas figuras de protección, ya que "no es admisible" que éstas "estén bloqueando el desarrollo de los pueblos".



También, y en relación al sector turístico, Polo ha criticado que la Consejería de Turismo ha reaccionado tarde, ya que en mayo debería haber tenido ya órdenes para actuar y tener claro cómo iba a ser la campaña de verano, además de criticar que, frente a otras regiones, Extremadura ofrece bonos en julio, cuando algunos ciudadanos ya tienen reservada sus vacaciones.



Asimismo, y sobre la situación del pequeño comercio, Polo ha reconocido que tiene un "gran problema" debido al incremento de las compras por Internet, pero ha planteado sus dudas sobre si la única solución es ofrecer ayudas para la digitalización de estos negocios y ha abogado por hacer una reflexión profunda sobre dicho sector.



INDUSTRIALIZAR EXTREMADURA



Cayetano Polo se ha referido también a que Extremadura sigue siendo la comunidad con mayor tasa de desempleo y hay que encontrar una fórmula para generar empleo que vendría de la industrialización de la región, ya que la industria es un sector que genera empleo estable y con alto salarios.



De esta forma, ha considerado necesario mejorar las infraestructuras y la fiscalidad, ya que Extremadura no puede seguir siendo una isla en materia de comunicación.



Así, la Junta, ha dicho, debería complementar las infraestructuras, algo que servirá también para favorecer el sector de la construcción, ha dicho, además de abogar por que los nuevos proyectos empresariales interesados en asentarse en la región deben percibir fiabilidad y seguridad jurídica, además de discreción en la tramitación y en todas las actuaciones de la administración pública.



Por otro lado, Polo ha apostado por reordenar la administración regional y rearmar la sanidad y la educación, además de reinventar un modelo para la gestión de las residencias de mayores, para lo que se ha ofrecido.



En este punto, ha dicho que a su grupo le sorprendió la negativa del Grupo Parlamentario Socialista de que no se constituyera una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia, en la que quizá se podrían haber detectado los errores, ha dicho.



Finalmente, el portavoz de Ciudadanos ha criticado que, en el ámbito educativo, no puede ser que la responsabilidad de la seguridad en los centros de cara al inicio del curso sea trasladada a profesores o a los equipos directivos.