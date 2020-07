Las denuncias por violencia machista bajan un 9,5% en Extremadura en primer trimestre 2020

La disminución de un 9,5 por ciento en el número de denuncias registradas en los juzgados encargados de Violencia sobre la Mujer en Extremadura, y el descenso de un 8,2 por ciento en el número de víctimas son los datos más significativos de las estadísticas que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicas este lunes, y que corresponden a un trimestre atípico, el primero de 2020, marcado por la crisis sanitaria causada por la Covid-19.



Y es que la declaración del estado de alarma el 14 de marzo ha repercutido en la actividad de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, si bien ésta fue declarada esencial y no quedó afectada por la suspensión de los plazos procesales ni paralizada en ningún momento.



Así pues, puestas en relación con los datos del primer trimestre de 2019, las cifras de estos tres primeros meses del año ponen de manifiesto que se interpusieron en los órganos judiciales extremeños 546 denuncias por violencia machista, tal y como informa en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).



En el periodo analizado, el número total de víctimas fue de 528, un 8,2 por ciento menos que en el mismo trimestre del año pasado. La tasa de víctimas de la violencia de género en toda España fue de 14,4 por cada 10.000 mujeres, mientras que hace un año fue de 16,11.



Así, por comunidades autónomas, Extremadura se encuentra entre los territorios con la ratio más baja con un 9,9.



También se redujeron, en un 10,8 por ciento, el número de órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de guardia y responsables de Violencia sobre la Mujer. En total se solicitaron 181 y se denegaron 46, un 13,2 por ciento menos que en el mismo periodo que el año anterior.



En cuanto a las sentencias, entre enero y marzo los órganos judiciales (juzgados de Violencia sobre la Mujer, juzgados de lo Penal y audiencias provinciales) dictaron un total de 111, de las cuales 101 han sido condenatorias.



DISPENSA



Asimismo, las mujeres víctimas de la violencia machista que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar fueron 34 (6,4 por ciento del total), una cantidad que supone un 47,8 por ciento más a la del primer trimestre de 2019, en el que fueron 23 víctimas. De ellas, 28 eran españolas y 6 tenían otra nacionalidad.



Finalmente, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género recoge que los juzgados de menores extremeños no enjuiciaron entre enero y marzo de este año a ningún menor de edad por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer, mientras que en el mismo periodo del año anterior se juzgaron a dos menores.



VALORACIONES



Por tanto, como valoraciones, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, afirma que los datos estadísticos de este primer trimestre de 2020 empiezan ya a reflejar las consecuencias de la declaración del estado de alarma decretado en el país.



El descenso de las denuncias interpuestas por violencia de género demuestra, según indica, la "dramática" situación que "muchas" mujeres han tenido que vivir como consecuencia del encierro causado por la crisis sanitaria del Covid-19.



"Un encierro junto a su maltratador en un lugar -el domicilio- donde se producen habitualmente los hechos delictivos; un escenario del miedo donde se consuman tres de cada cuatro asesinatos y que la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo ha descrito en recientes sentencias", apunta.



En este sentido, añade que el confinamiento impuesto ha podido ser la causa que ha hecho "aún más difícil" para las víctimas poner los hechos en conocimiento de las autoridades.



El descenso de las solicitudes de órdenes de protección y demás medidas cautelares se corresponde, así, "lógicamente" con la disminución de denuncias interpuestas; y el menor número de sentencias dictadas en esta materia encuentra su explicación en la suspensión de los plazos procesales, aun cuando la actividad jurisdiccional en esta materia fue declarada actividad esencial por el CGPJ.



Al mismo tiempo, Ángeles Carmona asegura que, con todo, hay datos que permiten acreditar que el sistema institucional "funciona" y es "cada vez más eficaz".



Así, el porcentaje de órdenes de protección acordadas por los órganos judicial sube en relación al mismo trimestre del año anterior y el número de sentencias condenatorias es "sensiblemente superior".



Ello le lleva a afirmar que la valoración del riesgo de las víctimas y la acreditación de los hechos en fase instructora y en el juicio oral "va perfeccionándose y, en consecuencia, la víctima está mejor protegida". "Las instituciones mantienen intactos sus esfuerzos para que estos delitos tan execrables no queden impunes", recalca.



Asimismo, señala que las víctimas de la violencia de género siguen siendo un colectivo que "guarda silencio en demasiadas ocasiones", si bien en este trimestre se ha registrado un nuevo descenso en el porcentaje que se ha acogido a su derecho a no declarar. Este dato permite vislumbrar "esperanzas" en que la confianza en las instituciones sea "cada vez mayor".



Finalmente, el Observatorio ha insistido en la necesidad de implicación de toda la ciudadanía en la lucha contra la violencia de género. "Precisamente en los momentos de confinamiento, la actuación del entorno de la víctima deviene esencial para evitar el sufrimiento que suponen los malos tratos para la mujer y para sus hijos e hijas", concluye.