Junta afirma prioridades "han cambiado" y habrá acuerdos funcionarios "cuando sea posible"

La vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha insistido en que las prioridades "han cambiado" y que el Ejecutivo regional cumplirá los compromisos con los empleados públicos "cuando sea posible" y la situación económica lo permita.



Pilar Blanco-Morales ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea de este jueves, 9 de julio, para informar sobre los acuerdos alcanzados en 2018 para recuperar los derechos de los empleados públicos.



En este sentido, la consejera ha recordado que muchas de estas medidas se han consolidado en los últimos años, como es el caso de la implantación de las 35 horas semanales; el desbloqueo de los procesos selectivos; los avances en integración; la mejora de la conciliación laboral con el teletrabajo o el fraccionamiento y el pago del 100 por cien de las retribuciones para los supuestos de incapacidad temporal, entre otras.



No obstante, ha reconocido que otros compromisos han tenido que aplazarse por las consecuencias por la crisis sanitaria, como es el de la subida del 2 por ciento del sueldo de los empleados públicos de la administración regional y que, cuando se lleve a cabo, implicará un incremento del 8 por ciento en términos porcentuales y más de 200 millones en términos absolutos entre 2016 y 2020.



LAS PRIORIDADES "HAN CAMBIADO"



En su intervención, Blanco-Morales ha recalcado que la crisis sanitaria derivada del coronavirus ha cambiado las prioridades de la Junta de Extremadura.



Así, como ha dicho, lo primero es atender la salud de las personas, para, posteriormente, hacer frente a la crisis económica y social y poder ayudar a los que han perdido su trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, a los agricultores, a los ganaderos o a los comerciantes.



Además, Blanco-Morales, ha recalcado la "notable caída" de los ingresos correspondiente a una "significativa caída" del PIB, motivo por el cuál en este momento, ha dicho, no es posible concretar en qué plazos, por qué cauces y bajo qué condiciones estarán disponibles algunas de las vías de financiación habilitadas por el Gobierno de España y la Unión Europea para hacer frente a la crisis.



"Por ello, señorías, en diálogo constante con los representantes de los empleados públicos, a quienes hemos facilitado y facilitaremos toda la información de manera transparente y siempre actualizada, cuando sea posible, la Junta de Extremadura cumplirá sus compromisos", ha aseverado.



CONSIDERA "INJUSTO" LOS REPROCHES DE NO CUMPLIMIENTO



En esta línea, la vicepresidenta primera de la Junta se ha referido a que, aunque la Junta no ha podido llevar a cabo la subida del 2 por ciento del salario, sí ha puesto en marcha algunas medidas de mejora de las condiciones laborales de los funcionarios.



Por ello, ha considerado que es "injusto" el reproche que se hace al gobierno de "no cumplir", ya que no se puede entender "infringido" un acuerdo sometido a una cláusula que establece para llevarse a la práctica se deberá garantizar la "estabilidad presupuestaria".



OPINIÓN DE LOS GRUPOS



Por parte de los grupos, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos, ha considerado que el hecho de que Blanco-Morales comparezca a petición propia no significa que lo haga por voluntad propia, ya que sabía la consejera que los 'populares' iban a solicitar dicha comparecencia.



Así, Rodríguez Campos ha contrapuesto que, mientras un gobierno del PP a nivel nacional firmó el acuerdo de mejora de las condiciones laborales de los funcionarios en 2018, un gobierno del PSOE presidido por Guillermo Fernández Vara recorta derechos, además de considerar una "absoluta indecencia" que, en lugar de reconocer a los empleados públicos su labor durante la pandemia se les "meta la mano en el bolsillo".



Por ello, ha dicho que ampararse en la crisis sanitaria para no cumplir, más que una justificación, es una "excusa", ya que la subida de 2 por ciento del sueldo de los funcionarios no se ha hecho efectiva porque las cuentas de la región están "quebradas".



En el turno de Ciudadanos, la diputada Marta Pérez ha dicho que esperaba que Blanco-Morales entonara en su intervención el 'mea culpa' o reconociera "haber gestionado mal" las cuentas al no haber podido cumplir con los compromisos alcanzados, ya que, como ha dicho, si la situación de Extremadura es delicada es en parte es por su gestión.



Asimismo, ha criticado que meses antes de las elecciones de 2019 se acordó un "carrusel de promesas" para la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios que "se quedó ahí" y ha insistido en que los empleados públicos no desequilibran las cuentas sino que lo hace la Junta "con su gestión".



De esta manera, ha considerado Pérez Guillén que la subida del 2 por ciento se tiene que abonar porque es un compromiso adquirido y ha instado al Ejecutivo regional a recortar en sueldos o quitar duplicidades en la administración.



En el turno de Unidas por Extremadura, el diputado Álvaro Jaén ha defendido que solo lo público hace que en situaciones como la actual la ciudadanía pueda "resistir ante semejante vendaval", ya que los grandes capitales, cuando viene el aire de cara, "huyen".



En esta línea, Jaén se ha hecho eco de las críticas de los últimos meses del personal sanitario ante la situación laboral que tenían, críticas que eran de antes de la pandemia, ha dicho, además de la posibilidad de que, de cara al próximo curso, se registrase una reducción de más de 300 profesores y se cerrasen centros públicos mientras se mantienen los conciertos.



Ante ello, ha recordado una propuesta de su grupo para crear la Agencia del Medicamento y hacer extensivo el uso de genéricos que supondría 40 millones extra en la región "sin tocar un impuesto a nadie", oferta ante la que "no han hecho nada" desde la Junta, ha criticado.



Finalmente, el diputado del PSOE Juan Antonio González ha advertido al PP de que los fantasmas se pueden volver contra quienes los quieren resucitar, ya que, como ha dicho, mientras gobernaban los 'populares' en la región se perpetraron los "mayores recortes", entre los que ha incluido la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, que se paralizasen las oposiciones o que se eliminase la jornada de las 35 horas semanales.



Además, ha añadido que mientras que el PP gobernaba en Extremadura los trabajadores públicos se empobrecieron, ya que en los años 2012, 2013 y 2014 subieron los sueldos "cero patatero" cuando el IPC subió en ese periodo siete puntos, frente a la subida de sueldos de seis puntos con el gobierno del PSOE cuando el IPC subió cuatro puntos.



Por ello, el PSOE ha lanzado un mensaje de "seguridad y confianza" a los empleados públicos, a quienes han pedido empatía, porque la Junta va a cumplir con las reclamaciones, ha dicho, y les ha emplazado a no hacer caso de los "cantos de sirenas" del PP porque fueron ellos quienes les "robaron la cartera".