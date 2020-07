Cetex lamenta la lenta recuperación del sector del turismo en Extremadura

Ep.

La vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex), Pilar Acosta, ha lamentado la lenta recuperación del sector, en el que el 80% de los establecimientos hosteleros y hoteleros de la región ya han abierto, pero sigue habiendo un 20% cerrado, y muchos no abrirán ya esta temporada de verano.



Acosta ha señalado que la situación "es muy difícil" y durará más de lo que se pensaba en un principio, ya que augura que la recuperación económica llegará a finales de 2021 o mediados del 2022, "siempre y cuando haya un medicamento o una vacuna" contra el Covid-19.



La situación está un poco mejor en el mundo rural "donde hay una demanda importante" en los alojamientos turísticos, que suelen ser pymes, pero los grandes hoteles de las ciudades, que generan más empleo, no acaban de remontar la actividad. "Es el momento de innovar nuestras empresas y hacer cosas novedosas y será otra forma de trabajar", ha augurado Acosta.



Así, ha resaltado la incertidumbre a la que se enfrenta el sector porque se esperaba que el turismo recuperara pronto los niveles de otros años pero "la cosa va muy lenta", ha dicho. Además, las reservas se hacen con poca antelación lo que dificulta la programación de los servicios necesarios en los establecimientos.



"Sin movimientos de clientes el sector no es nada", ha dicho Acosta, que espera que no haya un repunte de la pandemia porque la situación se "agravaría". "Estamos empezando poco a poco", ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles tras la presentación de un cupón de la ONCE dedicado a los empresarios del sector turístico.



Acosta ha explicado que el problema al que se enfrenta el sector, sobre todo los grandes hoteles, es la falta de previsión ante la demanda, ya que las reservas llegan con muy pocos días de antelación y no se puede programar "a medio plazo" la disposición de personal, porque al no saber la ocupación de las instalaciones es difícil planificar el servicio.



PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Por eso, los empresarios se encuentran con la disyuntiva de que si sobredimensionan las plantillas pierden dinero, pero si se quedan cortos pueden no ofrecer el servicio que reclama el cliente. "Ahora mismo no tenemos los mimbres necesarios para programar la actividad", ha insistido Acosta.



Casi todas las empresas turísticas continúan con ERTEs aplicados a sus trabajadores y desde Cetex se ha valorado positivamente que se hayan ampliado hasta septiembre. Además, se trabajará para que se lleven hasta diciembre porque "lo ideal es incorporar el personal según recuperamos actividad", ha dicho la vicepresidenta.



"Yo no puedo tener a todo mi personal trabajando con una ocupación del veinte por ciento porque eso es imposible sostenerlo", ha incidido la vicepresidenta de Cetex, que agradece las ayudas de la administración regional pero critica que "llegan un poquito tarde" porque es ahora cuando se están solicitando, cuatro meses después de que los establecimientos echaran el cierre.



Ante lo que queda de temporada, ha puesto el ejemplo de Cáceres donde el mes de agosto "siempre ha sido bueno" porque recoge turismo que se desplaza del norte al sur del país pero "ahora no sabemos lo que vamos a tener la semana que viene", ha insistido Acosta, que apostilla que "es un poco angustioso" y son "momentos muy delicados".



Así las cosas, ha insistido que el sector cuenta con todas las medidas sanitarias que dicta la normativa y "ahora más que nunca la higiene, la seguridad y la confianza es muy importante y podemos dársela" al cliente.



"Tenemos que ser responsables y tener todas las medidas que la autoridad sanitaria nos están aconsejando porque un repunte y una vuelta atrás del confinamiento el sistema no lo permitiría e iríamos a una quiebra, y eso a efectos económico y puestos de trabajo sería muy negativo", ha insistido.



Acosta ha incidido en que la situación "está complicada" pero ha animado a los turistas a que vengan a Extremadura porque los establecimientos "son seguros".