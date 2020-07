Empleados de Ambulancias Tenorio retomarán las movilizaciones y llegarán a la huelga

Ep.

Los trabajadores de Ambulancias Tenorio retomarán las movilizaciones e incluso llegarán a una convocatoria de huelga si la empresa no accede a mejorar sus actuales condiciones laborales, toda vez que la situación ahora mismo "no se puede aguantar" y ha sido "tensa" durante la pandemia de la Covid-19.

Así, se plantean retomar movilizaciones "a corto plazo" que irían seguidas "por supuesto" de una convocatoria de huelga si la empresa no accede a las mejoras que solicitan, según ha indicado en declaraciones a los medios este jueves en Mérida el presidente del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Badajoz en Ambulancias Tenorio, Abel García Núñez.

"Habrá que retomar una huelga porque no puede ser", ha espetado. Al respecto, ha incidido en que este mismo jueves se reunirán para plantear un calendario de movilizaciones, teniendo en cuenta que durante la pandemia los trabajadores "han comprado y poniendo material de su sueldo", algo que "ya no se puede sostener".

"Sin ninguna duda la contención de la pandemia referente al transporte sanitario ha estado controlada por la implicación directa de los trabajadores, que han tenido que destinar parte de sus salarios para poder comprar equipos de limpieza y desinfección que la empresa no ha facilitado", ha dicho García Núñez, quien ha incidido en que los trabajadores "ya no" van a "tolerar" la situación actual.

"Han sido tres meses muy intensos, con muchos problemas", ha dicho. "Esto no se puede aguantar. Esta situación de estrés en el trabajo con una enfermedad que era desconocida, sin medios para protegerte, familiares llorando que te llamaban porque se iban sin tener un equipo de protección, que no sabían cómo iban a volver, que tienen a sus padres enfermos en casa...", ha lamentado.

TRABAJADORES SIN TEST CONTRA EL COVID

"A fecha de hoy seguimos sin ningún test contra el Covid, y siguen sin llegar a muchos de los trabajadores ni EPIs ni material de limpieza y desinfección, teniendo nosotros (los trabajadores) parte de nuestra masa salarial para poder garantizar la limpieza y desinfección de los vehículos", ha espetado.

En este sentido, García Núñez ha apuntado que los trabajadores han solicitado una reunión el pasado 10 de junio para pedirle que respondiese a cuestiones remitidas el 14 de mayo, y ante las que no han obtenido respuesta, ha dicho, como por ejemplo reivindicar equipos de protección para los empleados, así como para aclarar la distribución de los equipos de limpieza y desinfección.

Al mismo tiempo, en dicha solicitud los trabajadores pidieron a la empresa que cumpliese las "medidas cautelares" que según ha dicho estaban dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura relativas a la retirada y desinfección de equipos de protección.

De igual manera, los trabajadores solicitaban que a toda la plantilla se le realicen controles médicos, test PCR y pruebas serológicas, ya que "la empresa no ha realizado ni un solo test a ningún trabajador".

Tras no obtener respuesta a esta reclamaciones, según ha indicado García Núñez, la empresa les ha emplazado al 8 de julio para mantener una reunión para "repasar otros puntos como la uniformidad y el estado de las bases" en cuanto a su climatización.

SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"

Por su parte, el presidente del Comité de Badajoz en Ambulancias Tenorio, Juan Félix Soto Galeano, ha afirmado que la situación actual de los trabajadores "es insostenible", y ha incidido en que podría llegar a ser convocada una huelga, después de haber desconvocado hace unos meses ya una huelga tras haberse firmado "unos puntos que no eran suficientes pero que eran un inicio a un trabajo" y sobre los cuales la empresa "no ha cumplido una parte importante de esos puntos".

En concreto, ha criticado la situación de las plantillas, en las que "hay contratos que no se están renovando", lo que está provocando que "no hay plantilla suficiente" y que se está produciendo "un descontrol bastante importante" en el reparto de las vacaciones.

Asimismo, ha advertido de que la empresa "debe desde el mes de diciembre" el pago de guardias a los trabajadores; así como que "tampoco se está avanzando nada" en la negociación del convenio; y que "la mayoría de los trabajadores que hoy están trabajando si tienen un posible traslado de Covid no tienen un EPI proporcionado por la empresa".

"La mayoría (de trabajadores) no lo tiene (EPIs proporcionados por la empresa), puede haber un 20 por ciento que lo tenga, pero el resto no, y el que lo tiene lo tiene porque se lo ha conseguido él por su cuenta o se lo ha comprado él", ha lamentado; al tiempo que ha indicado que también "existe exceso de jornada" para los empleados.

En la misma línea, ha afirmado que las dietas "no se le están pagando" a los trabajadores, pese a que éste era de uno de los puntos acordados, ha dicho, para la desconvocatoria de huelga hace unos meses.

"Es que no ha cambiado nada, y como la parte legal está un poquito más parada por los motivos que sean, no nos queda otra que lo que está de nuestra mano, que es movilización y retomar una huelga y demás", ha recalcado; al tiempo que ha indicado que los trabajadores "ya no pueden más".