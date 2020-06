Andrea Bocelli, Estopa y Perales aplazan a 2021 sus conciertos del 'Stone & Music' Mérida

El 'Stone & Music Festival' de Mérida mantiene su edición de este año prevista para el próximo mes de septiembre, aunque se ha visto obligado a aplazar los conciertos de cinco de sus artistas debido a las cancelaciones de sus giras por la alerta sanitaria del coronavirus. No obstante, al mismo tiempo anuncia nuevas incorporaciones que se irán concretando próximamente.



En concreto, se trata de las actuaciones de Andrea Bocelli, Roger Hodson --el exlíder de Supertramp--, God save de Queen, Estopa y las dos de José Luis Perales, que se incorporarán al cartel del festival el próximo año 2021. Cabe recordar que ya han sido cancelados, sin nueva fecha, las actuaciones de Sting y Julio Iglesias.



El concierto de Estopa, que ya había anunciado el aplazamiento de su gira 'Fuego' a 2021 hace algunas semanas, se celebrará el 8 de septiembre de 2021, según han acordado ambas partes, por lo que los hermanos Muñoz estarán presentes en la próxima edición del 'Stone & Music'.



Por su parte, Andrea Bocelli estará en Mérida el sábado 18 de septiembre del próximo año, con un espectáculo en el que estará acompañado de una gran orquesta con una selección de sus más famosas arias de ópera y sus temas más populares.



José Luis Perales y sus 'Baladas para una despedida' harán lo propio durante los dos días siguientes: domingo 19 (el programado para el 20 de este año) y lunes 20 de septiembre (se corresponde con el del día 22).

Tal y como recuerda la organización del certamen en una nota de prensa, el conquense ha protagonizado dos de los hitos de 'Stone & Music' de este azaroso 2020: fue el primero en colgar el 'sold out' de la temporada y, por vez primera en la historia del Festival, se programó un segundo espectáculo en la misma edición.



La banda argentina God Save The Queen y Roger Hogdson, cuyos conciertos estaban programados para el 25 y 26 de septiembre de 2020, también aplazan sus conciertos en Mérida hasta el próximo año.



Así, en 2021, los seguidores de 'Stone & Music Festival' podrán disfrutar del "mejor tributo a Queen" un día antes del que estaba programado para este año. El "mayor y más impresionante" espectáculo sobre el grupo liderado por Mercury pisará la escena del teatro el 24 de septiembre de 2021, continúa el certamen en su nota.



Por su parte, el ex líder de Supertamp sigue siendo la apuesta del festival para el cierre de edición, en este caso de 2021. Roger Hogdson y los cuatro músicos que le acompañan, harán aparición en Mérida el 25 de septiembre.



DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS



Las entradas compradas para cualquiera de estos conciertos serán válidas para la nueva fecha de 2021. En este sentido, el director del 'Stone & Music', Carlos Lobo, ha resaltado y agradecido a todos los seguidores del festi'al la "excelente respuesta" hacía el primer cartel y que supone que cada uno de los espectáculos aplazados superan el 90% de entradas vendidas.



No obstante, quienes hayan comprado las entradas a través de la página web progevententradas.com y deseen solicitar el reembolso del importe, podrán hacerlo desde este mismo viernes y durante los próximos 14 días.



Para solicitar la devolución 'on line' deben enviar un email a info@progeventsentradas.com con el asunto Devolución entradas (nombre artista), además de indicar nombre, apellidos, DNI y localizador en el cuerpo del correo. Por su parte, quienes hayan adquiridos sus tickets en la taquilla física contarán con el mismo plazo para solicitar la devolución. La taquilla, que retomó su actividad el pasado martes, está abierta en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00 horas los sábados.



En este caso, es imprescindible, aportar la copia del ticket de compra y la tarjeta si el pago se realizó con este método o las entradas si se hubiese hecho en metálico. Estos documentos serán necesarios igualmente para la devolución de importes en el caso de entradas para Sting y Julio Iglesias, los dos conciertos cancelados.



NOVEDADES Y SEGURIDAD



Por otro lado, el 'Stone & Music' trabaja ya en una edición "distinta" para este 2020, de modo que en los próximos días se darán a conocer los cambios motivados por estas cancelaciones y las medidas de seguridad necesarias ante la pandemia.



Así, la dirección se centra ahora en asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones oficiales en materia de accesibilidad, seguridad e higiene con la intención de procurar una "experiencia inolvidable" a los artistas y el público, pero también para los trabajadores y sus familias. Por otro lado, se anunciarán nuevas incorporaciones que "no dejarán indiferentes a nuestros seguidores".



"Sólo nos queda agradecer la paciencia, comprensión y confianza ante el escenario tan incierto que hemos vivido en los últimos meses y pedir que, por favor, todo el mundo observe, en todo momento, las indicaciones de las autoridades. Será por el bien de todos. Será para disfrutar, ver y sentir un nuevo Stone", finaliza Lobo.