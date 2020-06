Junta y diputaciones desarrollarán un paquete de bonos vacacionales con 4,5 millones

POSTURA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Ep.



Por su parte, el diputado del PSOE Fernando Ayala ha destacado el "trabajo incansable" y "abrumador" llevado a cabo por la Junta en materia turística, cultural y deportiva durante la pandemia del Covid-19, a través de la ejecución de un "elevado" número de ayudas y de "respuestas prácticas a corto y medio plazo".



"La administración no ha parado durante la pandemia", ha espetado, al tiempo que ha subrayado que en materia turística se han aplicado microcréditos y planes de dinamización y de promoción de Extremadura como destino "seguro y no masificado" y para "estimular la demanda".



El diputado socialista, igualmente, ha incidido en que "no está sólo el sector", que ha venido manteniendo diversas reuniones, ha dicho, con la Junta; y ha defendido la cultura, el turismo y el deporte como bloques "interrelacionados" para el desarrollo de Extremadura con "seguridad y confianza".



A su vez, el diputado del PP Juan Parejo ha afirmado que el sector cultural, turístico y deportivo en la región transmiten a la oposición política que "se sienten solos, abandonados a su suerte, desesperados por la falta de acción y de iniciativa" de la Junta, y ante lo cual reclaman "ayudas" para superar la situación generada por la crisis del Covid-19.



Tras subrayar que el del turismo es un sector "clave" para Extremadura, ha advertido de que el Covid "ha frenado todo", pero la Junta "ha agravado la situación" con su gestión durante la pandemia por su "tardanza" en la toma de decisiones y por la "falta de apoyo" también del Gobierno central al sector.



En este sentido, Parejo ha pedido a la Junta que "pase de las propuestas a las respuestas" y aporte "soluciones" con ayudas "directas y a fondo perdido" para poder "mantener" las empresas turísticas; así como con una campaña de bonos en el sector, que "ha perdido la Semana Santa y tiene que salvar los muebles en la campaña de verano".



Mientras, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha considerado que "a todo" llega "absolutamente tarde" Extremadura en materia turística este verano, pese a la "incertidumbre" que viene manteniendo el sector desde el inicio de la pandemia, ha dicho.



Así, ha advertido de que de cara a este verano turístico en la región el trabajo "ha sido desilusionantemente insuficiente" por parte de la Junta, porque dicha administración "continúa con un modelo anclado en la situación pre-Covid"; y ha abogado por una "apuesta valiente" en la materia por parte del Ejecutivo regional basada en las NNTT.



En este sentido, ha reclamado que la Junta adopte medidas con "creatividad" que permitan facilitar las visitas a Extremadura, así como que articule una "agenda cultural" en los pueblos; y ha apostado también por "blindar" el presupuesto cultural en la comunidad.



A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero ha criticado que se han articulado en Extremadura ayudas que son "claramente insuficientes" para el sector del ocio, para el que "la crisis no ha terminado con el levantamiento del estado de alarma".



Igualmente, ha lamentado las condiciones "leoninas" que según ha dicho impone la Junta para poder acceder a algunas ayudas a la producción, y ha solicitado un "plan de choque" de apoyo al sector cultural extremeño.



Asimismo, sobre el sector turístico, ha alertado de las medidas "titubeantes" adoptadas a su juicio por la Junta, a la que ha advertido de que el turismo rural "está tocado"; y ha pedido medidas como la creación de un central público de reservas o la bajada del IVA para este sector turístico.