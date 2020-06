Monago pide a Vara que pase "de las declaraciones a las acciones" sobre piscinas naturales

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este miércoles al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que reúna a las distintas administraciones y al sector turístico y "no escurra el bulto" ante la apertura de las piscinas naturales en la región.



En este sentido, el líder de los 'populares' extremeños se ha referido a la decisión de las comarcas de Sierra de Gata y Las Hurdes de no abrir estas instalaciones en los meses de verano y cuyos alcaldes han alegado, señala, que la Junta "se ha lavado las manos" y ha obviado su responsabilidad en esta toma de decisión que "va a marcar el futuro del turismo" en la comunidad.



Así pues, en un vídeo en redes sociales, Monago ha señalado que comienza un "verano importante" en el que "hay que mantener el principio de prudencia" para evitar posibles rebrotes pero, a la vez, "intentar impulsar la actividad económica para afrontar la recuperación cuanto antes", algo para lo cual el turismo es "fundamental".



De este modo, el presidente del PP ha señalado que es un "momento importante" en el que la toma de decisiones ahora "va a marcar el futuro de centenares de negocios y miles de puestos de trabajo". Y en este contexto, "echa de menos el liderazgo" del presidente de la Junta, quien "ha decidido seguir confinado" a pesar de la finalización del estado de alarma, tal y como informa el PP en una nota de prensa.



La Junta ha establecido normas para "obligar a otros en su aplicación" pero no ha aportado "ninguna solución ni los medios necesarios", ha aseverado Monago, quien ha calificado que "eso no es gobernar. Es escurrir el bulto".



Y es que para el presidente del PP, "la recuperación del turismo debe venir de la mano del esfuerzo compartido del conjunto de las administraciones" por lo que ha instado al presidente de la Junta a reunir a la Diputación de Cáceres, las mancomunidades, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el sector turístico y ha ofrecido la ayuda del Partido Popular que "estará encantado de arrimar el hombro".



Igualmente, Monago ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Andalucía, donde el gobierno autonómico "se ha implicado" y ha destinado casi 24 millones de euros para la contratación de más de 3.000 personas para vigilar el aforo de las playas.



Por ello, el presidente regional del PP ha afirmado que la Junta "tiene que liderar esta situación" y "toca dialogar, pactar y asumir una responsabilidad entre todos" ya que, como ha recordado, los ayuntamientos "han asumido" durante la pandemia muchas competencias "que les eran impropias" y "que han tenido un coste elevado para las arcas municipales" por lo que "ahora la Junta no les puede volver a dejar tirados".