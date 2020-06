Junta reitera a sindicatos que aplicará subida 2% "cuando situación económica lo permita"

La Junta de Extremadura ha reiterado este martes a los sindicatos que la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos se aplicará "cuando la situación económica y financiera lo permita y sea sostenible", y ha reafirmado su apuesta por "continuar con el diálogo y la negociación".



Así se lo ha trasladado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, durante la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración Pública que se ha celebrado este martes con los representantes sindicales de CSIF, CCOO y UGT.



En concreto, a lo largo del encuentro, la titular extremeña de Hacienda ha explicado a los sindicatos que la prioridad actual de la Administración es "afrontar las necesidades de gasto generadas por la crisis de salud, económica y social", al tiempo que ha reiterado la postura "dialogante, transparente y de defensa de lo público" del ejecutivo extremeño.



En este sentido, Blanco-Morales ha explicado a los representantes sindicales los "dos hechos relevantes" que, en materia financiera, se han producido en los últimos días para que "cuenten con una información actualizada y transparente".



De un lado, la aprobación del Real Decreto-Ley que regula el Fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros, que el Estado distribuirá a las comunidades autónomas en cuatro tramos. La actual propuesta recoge algunas de las reivindicaciones de Extremadura, como es que tenga mayor peso la población protegida en el fondo sanitario y el fondo por la caída de recaudación, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Por otro lado, la reunión del Consejo Europeo que culminó sin acuerdo en cuanto a la distribución del fondo extraordinario, no en relación con el presupuesto sino en la forma, concretamente en proporción de transferencias y préstamos que recibirán los estados miembros y en la condicionalidad de los mismos.



A su vez, en el capítulo de los gastos, y actualizado a día de hoy, ascienden a 70 millones de euros, entre los que se recogen la contratación de personal en el SES y en el SEPAD, el material sanitario y los productos farmacéuticos y de servicios y las inversiones sanitarias.



TELETRABAJO



Además, la Mesa General ha abordado un segundo aspecto, que es la regulación del teletrabajo en Extremadura, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de la nación con dos centrales sindicales.



En este contexto, Blanco-Morales ha explicado que es necesario poner en común la regulación y la práctica del teletrabajo en Extremadura, que ha contado con "resultados muy positivos" hasta la fecha, y durante la crisis sanitaria, en cuanto a la identificación de los colectivos vulnerables y al mantenimiento de las condiciones mientras la pandemia esté vigente.



Igualmente, la vicepresidenta primera ha destacado que Extremadura ya tiene regulada esta modalidad de trabajo, a través del Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de Extremadura, una cuestión que no sucede en el ámbito estatal ni en el de la mayoría de las regiones.



Por último, la titular extremeña de Administración Pública ha trasladado el "compromiso de abordar de inmediato una mejora de nuestra regulación y una revisión de nuestras prácticas", no solo por la actual crisis sanitaria, sino en el contexto del proceso de modernización digital en el que trabaja la Junta de Extremadura.