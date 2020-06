Extremadura adapta ley para restringir movimientos o intervenir residencias ante rebrotes

Ep/Rd

La Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha adaptado mediante la aprobación de un decreto el régimen competencial previsto en materia de intervención administrativa en la legislación de salud pública a la llamada "nueva normalidad".

Esta modificación le permitirá, a partir de ahora, adoptar medidas hasta ahora ejecutadas bajo el estado de alarma, y que a partir del lunes, con su finalización, pasarán a ser competencia autonómica.



Con ello, el Ejecutivo autonómico podrá adoptar decisiones relativas a la restricción de movimientos de la población, intervenir centros de mayores, e incluso aplicar un régimen sancionador ante el incumplimiento de las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la pandemia.



De esta forma, el Ejecutivo autonómico se prepara para actuar en caso de rebrotes del coronavirus durante la "nueva normalidad", una vez que este domingo finaliza el estado de alarma decretado por el Gobierno, y mientras continúe la crisis sanitaria de la Covid-19 a la espera de la aparición de una vacuna y un tratamiento eficaces en su lucha.



Unas medidas incluidas en el Decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la "nueva normalidad", el décimo segundo que aprueba el Ejecutivo regional desde el inicio de la pandemia, y al que se ha dado el visto bueno en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes.



La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, junto a la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, han explicado algunos de sus contenidos.



Concretamente, se trata de un decreto ley que "adecua el régimen competencial previsto en materia de intervención administrativa en la legislación de salud pública autonómica a esta realidad donde tenemos restricciones pero no tenemos estado de alarma".



Sobre si el decreto permitiría a la Junta "dar marcha atrás" en el proceso de desescalada, la vicepresidenta ha señalado que supone la "habilitación legal para adoptar, adaptando la Ley de Salud Pública, medidas de restricción o intervención por razones sanitarias en el desempeño normal de nuestras vidas y de las actividades económicas".



Junto con ello, están "previstas" y tienen "cobertura legal", la adopción de "medidas de confinamiento o aislamiento con garantías y respeto a los derechos de los ciudadanos", puesto que "lo que está en juego es la salud, y la salud es lo primero", ha remarcado Blanco-Morales.



El decreto delimita qué actuaciones deben ser adoptadas por el Consejo de Gobierno y qué otras "con un menor grado de intervención e intensidad", podrá tomar el titular de la Consejería de Sanidad.



Al órgano colegiado le corresponderá adoptar las medidas generales de intervención administrativa o de carácter extraordinario, mientras que José María Vergeles tiene en su mano el desarrollo de las mismas así como aquellas otras que son "específicas de intervención de centros residenciales públicos y privados para mayores cuando sea necesario por razones asistenciales o epidemiológicas".



Además, el incumplimiento de las medidas preventivas o las obligaciones en materia de salud, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas en los supuestos especificados por las autoridades sanitarias, contituirán infracciones de conformidad con lo dispuesto en la ley de salud pública de 2011 y demás normativa que sea aplicable.



Ante esta situación, la vicepresidenta extremeña ha recordado la importancia de aquellas conductas que dependen de "todos y cada uno" de los ciudadanos, como son la higiene, el distanciamiento social, el respeto de los aforos establecidos y el uso de mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia.



Y, ha concluido que la llamada "nueva normalidad" es "una normalidad diferente mientras la pandemia no cuente con una vacuna y un tratamiento".