CC.AA decidirán cómo gastar los 2.000 millones para Educación ante cuantías y criterios

Los gobiernos autonómicos están a la espera de conocer qué cuantía recibirán de los 2.000 millones para Educación del fondo Covid-19 y de unos criterios concretos de aplicación para decidir cómo los gastaran. Así los han puesto de manifiesto diversas administraciones educativas consultadas por Europa Press.



De momento, el Gobierno ha adelantado, este martes 16 de junio, tras aprobarse el fondo de 16.000 millones por el Consejo de Ministros, que la partida educativa se abonará en septiembre de cara al nuevo curso escolar y que el 80 por ciento deberá destinarse a la enseñanza de 0 a 16 años, mientras que el 20 por ciento irá a las universidades.



Así, la Consejería de Educación de Canarias señala que están a la espera de conocer los criterios de gasto. En la misma línea, la Junta de Extremadura señala que no puede pronunciarse hasta que el Gobierno central haga el reparto de fondos entre las comunidades autónomas y establezca los criterios.



Sin embargo, Cantabria ya plantea que lo dedicará a adecuación de los centros a las medidas higiénico-sanitarias; adquisición de material de prevención; atención del alumnado vulnerable, incluyendo la brecha digital; mejora de la competencia digital del profesorado y alumnado; y refuerzo de la plantilla.



¿ESCUELA PÚBLICA Y CONCERTADA?



Desde la administración educativa valenciana han señalado a Europa Press que están a la espera de conocer la cantidad que recibirá y en qué condiciones. Estas fuentes han explicado que el dinero que se reciba del Estado "se sumará a todas las necesidades que se generen para iniciar el próximo curso", como por ejemplo, el aumento de profesorado o de monitores de comedor.



Sobre si las ayudas se destinarán también a los centros concertados, señalan que entrará en las condiciones que marque el Gobierno central, aunque matizan que la Generalitat Valenciana sí los está incluyendo en sus fondos.



Precisamente, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado en el debate del estado de la Región que sería "deseable" conocer qué cantidad de los 2.000 millones de euros que el Gobierno central ha anunciado que repartirá entre las comunidades autónomas para gasto educativo corresponde al Gobierno de Murcia. Además, ha defendido que estos fondos se extiendan "por supuesto" a la educación concertada.



Igualmente, desde la Junta de Andalucía señalan que aún no se ha concretado la cantidad final que recibirán y recuerdan que han pedido que para el reparto de fondos tengan en cuanta a todos los alumnos, los de la pública y la concertada.



Mientras, el director de Educación del Gobierno de Aragón comenta que todavía no sabe cuánto dinero va a recibir por lo que no hay una decisión final tomada, aunque, en principio, el dinero irá destinado a todo tipo de medidas que tengan que implementarse con motivo de la pandemia y a la educación en general y, por tanto, a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Por su parte, en Castilla y León, la Junta ha asegurado que tratará por igual a colegios públicos que a los concertados.



Otras comunidades, como Baleares se limitan a señalar que desconocen la cantidad que recibirá ni el concepto para emplear el mismo. Al igual que el Gobierno asturiano, que espera a que el Ministerio precise las condiciones sobre quién los puede gastar, cómo y en qué. Finalmente, Cataluña se limita a señalar que está trabajando en ello.