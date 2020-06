CCOO da de plazo a Junta hasta junio o julio para abonar subida del 2% a funcionarios

CCOO de Extremadura ha dado de plazo a la Junta de Extremadura "hasta junio, o como muy tarde, julio" para abonar la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos de la región o convocará movilizaciones.



Así lo ha transmitido este martes el Área Pública de Comisiones Obreras de Extremadura durante la Mesa de la Función Pública que se ha celebrado para volver a tratar el incremento del 2 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, en la que "no ha sido posible alcanzar ningún acuerdo".



En concreto, se trata de una reunión en la que la vicepresidenta segunda de la Junta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, les emplaza a una nueva reunión dentro de 15 días, pero "insiste en su postura de no pagar el 2 por ciento", según ha lamentado el sindicato en una nota de prensa.



Y es que, tal y como ha señalado la organización sindical en esta reunión, "no basta con decir que estamos en la senda del diálogo y la negociación", sino que a su juicio "tiene que dar resultados positivos y cada vez estamos más lejos de ellos".



De este modo, CCOO ha reiterado la necesidad de avanzar en mejorar las condiciones laborales, recuperar pérdidas retributivas, de conciliación y flexibilización, adoptar medidas "planificadas, realistas y eficientes para devolver al colectivo el lugar que le corresponde", así como alcanzar un acuerdo en materia de mejora de empleo, de condiciones laborales, de mejoras retributivas, también reposición e impulso de la negociación colectiva, entre otras.



Además, para CCOO, la defensa realizada por la Junta de Extremadura de los presupuestos, de los gastos y de los ingresos "no puede ser una justificación", ya que el presupuesto "es un ejercicio de priorización de las intenciones de un gobierno".



Igualmente, a juicio del sindicato, es "difícil hablar de reconocimiento" a los empleados públicos "cuando estamos ya en un escenario de recortes y no de contención, racionalización y eficiencia como pretende argumentar la vicepresidenta", tras lo que ha reafirmado que el 2 por ciento debe abonarse y "hay que ponerle fecha porque ya en mayo no puede ser".



Por eso, reclaman que ese abono "sea en junio o como mucho en julio", reitera CCOO, que ha apuntado que este junto a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Empleados Públicos, han decidido "retomar las movilizaciones que aplazamos el pasado marzo con la llegada del estado de alarma".



En definitiva, unas protestas que arrancarán el 16 de junio con una concentración de representantes sindicales a las 10:30 frente a la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida, en la que serán "respetuosos con las medidas de seguridad, higiene y distancia.