Monago critica que Extremadura es única CCAA que accede a fase 3 que no permite movilidad

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que la comunidad autónoma es la única que este lunes accede a la fase 3 de la desescalada pero no permite a sus ciudadanos la movilidad entre provincias, algo que sí se puede en el resto de autonomías en la misma fase.



"O no es verdad que se tenga la situación tan controlada o aquí está pasando algo que no nos cuentan", ha aseverado el líder de los 'populares' extremeños en una nota de prensa.



Y es que, en opinión de Monago, la decisión de Fernández Vara de retrasar dicha movilidad "sorprende", ya que fue el primer presidente autonómico que solicitó al Gobierno de España que se permitiera dicha movilidad hace ya más de 15 días.



Incluso llegó a plantear que se abrieran las fronteras con Portugal pero "ahora pretende seguir con las fronteras cerradas entre las provincias de Cáceres y Badajoz", se ha lamentado José Antonio Monago.



Por ello, el presidente del PP extremeño se ha preguntado "qué ha pasado en estos días para un cambio tan drástico" si "antes queríamos ser los primeros y ahora vamos a ser los últimos".



Una muestra más, a su juicio, de la gestión que se está realizando de esta pandemia por parte del gobierno extremeño, con "un Fernández Vara que es capaz de sacar pecho por pasar de fase, ofrecer respiradores a otras comunidades autónomas y decir que la presión en las UCIS es baja, asegurando que está todo bajo control, y de repente, en la fase 3, ser la única región que prohíbe a sus ciudadanos desplazarse entre provincias".



A su vez, el presidente del PP ha exigido "transparencia" porque "faltan explicaciones y sobran cambios de rumbo". "No se sabe por qué somos la única comunidad autónoma que no permite los desplazamientos entre provincias ni en base a qué criterios ha tomado Fernández Vara esta decisión ni a qué es debido el cambio de postura en apenas 15 días", ha aseverado.



Así, Monago ha cuestionado "qué ha pasado" en estas dos semanas para que ahora "se apele a la prudencia" y ha destacado que "si prohibir los desplazamientos entre provincias, es ser prudentes, ¿está llamando imprudentes a los presidentes de otras comunidades que sí lo autorizan?".



Igualmente, el presidente del PP extremeño ha lamentado que, hasta el momento, ni Fernández Vara ni nadie de su gobierno haya sido capaz de ofrecer una explicación "convincente" a los extremeños, que "están perdiendo la confianza en su gobierno".



Una desconfianza, tal y como ha subrayado, que "va en aumento" ya que, según ha recordado, no se entiende que se prohíba la movilidad entre provincias el mismo día que Vara anuncia que hay "cero positivos, cero ingresos en hospitales, cero ingresos en UCI y cero fallecidos por coronavirus".



Por ello, para José Antonio Monago "si hay una medida ventajosa para reactivar diferentes sectores de la economía regional es precisamente la movilidad entre provincias", al tiempo que ha recordado que miles de extremeños "tenían marcada la fecha de hoy en rojo" pero Fernández Vara "les ha quitado la ilusión de un plumazo" y lo ha hecho "sin ofrecer ninguna explicación".



"Sólo le pedimos que nos cuente la verdad, aunque sea por primera vez en toda esta pandemia", ha sentenciado el líder de los 'populares' extremeños.