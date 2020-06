Monago lamenta que Junta no haya gastado "ni un euro" en inversiones en primer trimestre

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado este viernes que la Junta no haya gastado "ni un euro" en inversiones tras comprobar la ejecución presupuestaria al finalizar el primer trimestre del año, un hecho "que nunca antes había ocurrido" y que achaca a que las cuentas autonómicas están "en quiebra" por la gestión del Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara.



De este modo, el líder de los 'populares' extremeños en un vídeo en redes sociales ha hecho referencia a que el Gobierno autonómico ha gastado "cero euros" en necesidades importantes como los arreglos de carreteras, de caminos, depuradoras, redes de comunicaciones, edificios públicos, redes de abastecimiento o de saneamiento.



Además, a su juicio, este hecho se ha producido porque las cuentas públicas de Extremadura "están en quiebra", y no por la crisis económica derivada del coronavirus, ya que esta situación ya la advirtieron los 'populares', ha señalado, "antes de que todo esto empezara".

"Fernández Vara y el PSOE han llevado a la ruina a esta región", ha aseverado Monago, quien ha justificado que el estado de alarma se decretó el pasado 14 de marzo, pero los datos a los que ha hecho referencia comprenden desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Es decir, "dos meses y medio antes de que el coronavirus provocara un parón económico" en el país, la Junta "había tenido tiempo suficiente" para ejecutar parte de dichas inversiones "y no hizo absolutamente nada".



Igualmente, el presidente del PP regional ha subrayado que se trata de "un parón sin precedentes" ya que la Junta de Extremadura "está dejando que el edificio se venga abajo por falta de mantenimiento", con un "frenazo" en las inversiones que tiene una repercusión "muy importante en la economía extremeña".



De este modo, ha afirmado que el sector de la construcción "está siendo el más castigado por la quiebra de las cuentas públicas de la Junta", destacando que en el último año es el sector que más empleos ha perdido en Extremadura, con un aumento del paro de hasta un 31%.



Por ello, ha exigido al gobierno autonómico que "se ponga manos a la obra ya" y no deje caer a un sector que genera el 9% de la riqueza regional y que da trabajo a más de 25.000 extremeños. Un sector que, además, como ha recordado, "actúa de palanca para la reactivación económica, mejorando infraestructuras que ayudan a mejorar la competitividad del resto de los sectores".



Para finalizar, el presidente regional del PP ha puntualizado que el presupuesto que presentó Fernández Vara para el 2020 era "falso" porque "no recogía las cuentas públicas de la región" y con esta "nula ejecución en inversiones" se demuestra que "sus promesas eran falsas y no tiene ninguna intención de cumplirlas".



"Ahora todo lo achacarán al coronavirus, pero antes de que llegara a España, en Extremadura ya sufríamos otro virus: el de las mentiras del socialismo y de Fernández Vara", ha sentenciado.