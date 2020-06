La AOEx retoma el próximo lunes de forma presencial su atención a pacientes y sus familias

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) retoma a partir del próximo lunes, 8 de junio, de forma presencial la atención al paciente oncológico y sus familias desde la sede central de la organización en Badajoz.



En concreto, se trata de una atención presencial que tendrá lugar en horario de 08:00 a 15:00 horas "tras todas estas semanas de atención telemática", por lo que estaban "deseando" poder volver a ver las caras de sus pacientes.



Así pues, a través de una nota de prensa, la AOEx ha explicado que ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus pacientes y de todo su equipo de profesionales "con la máxima seguridad y acorde al protocolo de prevención en riesgos laborales de la organización".



Además, continúan con la atención telemática para aquellas personas que no quieran acudir a la sede de forma presencial, donde se atenderá con cita previa contactando a través del teléfono de la asociación 924 207 713.



Por otro lado, la Asociación Oncológica ha indicado que sus profesionales psicólogos no han dejado de prestar sus servicios de forma presencial en todos los hospitales de las áreas sanitarias, tanto en Oncología para atender a los pacientes con cáncer y sus familiares, como en Cuidados Paliativos, excepto en aquellos hospitales que, por las circunstancias, se hayan visto obligados a reubicar la zona para la atención del Covid-19 o que el equipo haya decidido parar el servicio por esa misma causa.



No obstante, esos profesionales que, por la pandemia, se han visto obligados a no poder prestar apoyo psicológico de forma presencial lo han estado prestando de forma telefónica "siempre que han sido requeridos tanto por pacientes como por sus familias", ha aseverado.



Finalmente, cabe destacar que parte de sus psicólogos se han unido al programa que el Servicio Extremeño de Salud (SES), a través de Salud Mental, ha creado para apoyar a profesionales del SES o a profesionales que trabajan con el Sepad atendiendo a nuestros mayores así como a personas que están aislados con el Covid-19.