Entidad ferial decidirá sobre mediados julio si se puede celebrar o no la FIG Zafra 2020

La decisión sobre si puede o no celebrarse la Feria Internacional Ganadera (FIG) 2020 de Zafra (Badajoz) se tomará entre mediados y finales de julio, una vez que se sepa qué evolución está teniendo la pandemia del Covid-19.



Así pues, el alcalde de la localidad, José Carlos Contreras, ha explicado que será en la entidad ferial, compuesta por 36 personas representativas de los diferentes sectores de la FIG (agrarios y ganaderos) y de todos los grupos políticos, donde se tome la decisión "definitiva" entre mediados y finales de julio.



"Pero hoy por hoy es impensable creer que vamos a tener una feria como la del año pasado, con más de un millón de visitantes de toda España y de Portugal", asevera el primer edil en Radio Emisur, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Zafra.



Tras afirmar que hay que tomarse "tiempo y pensar bien las cosas", ha apuntado que de momento se han empezado a sacar las licitaciones de las diferentes empresas que participan de una u otra forma en el certamen, pero añadiendo una cláusula en la que se recoge que el Ayuntamiento de Zafra no se haría responsable si hubiera que suspender la feria "unos días antes por el comportamiento del virus".



A su vez, José Carlos Contreras ha recordado también que la preparación de la Feria Internacional Ganadera de Zafra tiene un coste aproximado de 1.200.000 euros, y en este sentido ha añadido que, por tanto, "no son importantes sólo las razones de tipo sanitario a la hora de tomar la decisión más acertada, sino también de tipo económico".



"No podemos enfrentarnos, con ese coste, a tener que suspender la feria a última hora y a afrontar daños y perjuicios a empresarios y ganaderos. Sería una ruina para el Ayuntamiento de Zafra", ha añadido el máximo regidor segedano, que cree que la decisión debe tomarse de manera "unánime y sin politizaciones" y "ver si se puede o no celebrar y, en caso de decidir que sí, ver de qué forma podría adaptarse el certamen a las circunstancias".



Finalmente, el Consistorio segedano ha recordado que debido al estado de alarma y al confinamiento por el Covid-19, ya ha habido varias ferias suspendidas en Zafra, como la Feria del Motor, la Feria de Primavera y la Festividad De la Luna al Fuego.