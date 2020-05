Monago pide a Vara que realice ya test masivos en Extremadura

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, sobre la gestión del Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que, hasta ahora, se ha actuado de forma "negligente".

Además, critican que se han tomado decisiones "tarde y mal", lo cual ha dado como resultado la mayor letalidad del coronavirus en las residencias de mayores en toda España, de donde proceden casi el 90 por ciento de los 507 fallecidos que se contabilizan hasta la fecha en la comunidad.

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el "patriotismo" es "decir lo que se ha hecho mal" durante la gestión de la pandemia en Extremadura durante toda la crisis sanitaria.

Monago, que ha lamentado que Vara no le haya llamado desde hace más de un mes, ha insistido en que en los tribunales se conocerán las "instrucciones" que se ha estado dando a los sanitarios en las residencias de mayores donde han muerto 9 de cada 10 víctimas al mismo tiempo que había camas de UCI vacías.

"Si lo ha hecho", ha justificado Monago sus críticas, ha sido para que "espabilaran, para que abrieran los ojos", pero "no lo hicieron", ha lamentado, en referencia a los responsables de la sanidad extremeña, en quienes Vara confió pero que le han "fallado".

Monago recuerda que ya solicitó test masivos al personal sanitario y que se les dotara de medios de protección, pero no hubo "capacidad de anticipación" porque la comunidad decidió no hacer compras como otras comunidades autónomas. "Hemos sido la primera franquicia en obediencia de Sánchez, y así no has ha ido".

Por tanto, considera que ha estado "ayudando" durante la crisis poniendo el foco en medidas para mejorar la respuesta a la crisis, y en este sentido ha remarcado que la "lealtad no estaba en el silencio, sino diciendo dónde se ha actuado mal".

Y es que, según Monago, "nadie puede decir que se ha actuado bien con casi 100 muertos en la Residencia Asistida de Cáceres", donde ha reiterado que días después de la declaración del estado de alarma los ancianos participaron en un baile en el salón del centro, así como hoy ha desvelado que un usuario positivo en Covid abandonó la residencia de Garrovillas de Alconétar y tuvo que ir a buscarlo la Guardia Civil.

Igualmente, ha dicho que el tiempo le ha dado la razón con respecto a sus críticas sobre que se estaban ocultado fallecidos, y de cara al futuro demanda a Vara, quien ha desvelado que no le llama desde hace más de un mes, que se anticipe y si hay capacidad para ello que realice test masivos sin esperar a la orden de Madrid, como se ha hecho hasta ahora, lo que ha dejado como resultado una pandemia que ha "abofeteado a dos manos a los mayores de la región".