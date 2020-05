Vara lamenta que el cambio de fase sea "una carrera a ver quién llega primero"

Ep./Rd.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado este martes que el cambio de fase de desescalada de las comunidades autónomas se ha convertido en "una carrera a ver quién llegaba primero", tras lo que ha asegurado que existe "mucho postureo, y mucha política de la mala, en momentos en los que habría que hacer política de la buena".



"Aquí ha habido gente que por la mañana estaban protestando porque no les dejaban pasar de fase y por la tarde les estaban dando las gracias de que no les hubieran dejado", ha asegurado Fernández Vara, quien ha añadido que "hay CC.AA. que los domingos en la conferencia de presidentes le piden al presidente que no deje entrar a los de Madrid en su territorio, y los miércoles vota en contra del estado de alarma".



Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este martes en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Ciudadanos sobre si conoce los informes redactados por expertos para el Gobierno de España, que determinan el paso de la región a las fases I y II de desescalada.



En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Cayetano Polo, ha destacado que Extremadura es de las comunidades que "mejor está pasando de una fase a otra en este proceso de desescalada", tras lo que ha señalado que, además de conocer el informe que la región presenta al Ministerio de Sanidad para pedir el paso de fase, también debería conocerse el que realiza el Ejecutivo regional.



En ese sentido, Cayetano Polo ha planteado "de qué manera puede un gobierno arbitrar medidas sin saber si ha pasado el examen con unas características o con otras", si solo tiene "reuniones verbales", algo que ha considerado "sorprendente".



Así, el presidente del Grupo Ciudadanos ha apuntado que esta situación "da pie a pensar que esos informes al final se sustentan más en cuestiones políticas o de afinidad política que en cuestiones técnicas", ya que "con unas comunidades tenemos mejor 'feeling' que con otras", por lo que ha planteado la "seguridad sanitaria" de estas decisiones.



"NO HAY SORPRESA" EN LOS INFORMES



Ante esta pregunta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha replicado que este pasado lunes se hizo público el informe del Ministerio de Sanidad para autorizar el paso de Extremadura a la fase 1, en cuyo contenido ha asegurado que "no hay ninguna sorpresa".



Y es que según ha explicado Fernández Vara, existe un "permanente diálogo" con el experto de Sanidad asignado a Extremadura, quien les "hace saber perfectamente lo que quieren, lo que piden y lo que exigen", del tal que desde ocho o díez días antes de la evolución, "se está en permanente contacto entregando toda la documentación que nos piden".



En ese sentido, el presidente extremeño ha destacado en el paso a la fase 1, se han tenido en cuenta básicamente dos requisitos, como las camas hospitalarias y las camas de UCI libre, "y eso compararlo con el momento del pico" de contagio.



A la hora de pasar de la fase 1 a la fase 2 "se ha cambiado el criterio", de tal forma que se ha tenido en cuenta "la capacidad de hacer PCR a todos los pacientes que resulten contactos de los sospechosos que tengan alguna sintomatología", y partir de ahí "para la fase 3 empezarán a hablar "a partir de los próximos días".



Ante esta situación, "no hemos tenido nunca la necesidad de que nos dieran informe ninguno porque lo conocíamos, y de hecho cuándo lo hemos conocido no ha sido ninguna sorpresa", sino que es lo que "lo que nos habían comunicado", ha resaltado Vara.



Respecto a la "afinidad política" que ha planteado Cayetano Polo en su intervención, Fernández Vara ha replicado que él no tiene "ninguna afinidad política con el señor Segura, que es el experto que nos hace el seguimiento", del que no sabe "ni lo que vota, ni a quién vota, ni si ha votado alguna vez".



Por eso, el presidente extremeño ha resaltado que "esto queda muy bien de cara a la galería", y ha señalado que "aquí lo que ha pasado, y todo el mundo lo sabe, es que era una carrera a ver quién llegaba primero" en el cambio de fase.



Por eso, Fernández Vara ha señalado que se está dando "mucho postureo, y mucha política de la mala, en momentos en los que habría que hacer política de la buena", tras lo que ha señalado que en Extremadura no han tenido "absolutamente ningún problema, en ningún momento, con las cartas encima de la mesa" y aportando datos "hasta el mismo día".



Desde el Ministerio de Sanidad "van adaptando los criterios a la fase de la que se trata", ha señalado Fernández Vara, quien ha asegurado que "en España se ha hecho un magnífico trabajo, ya que se ha conseguido vencer al virus en dos meses y medio de una manera absolutamente ejemplar por parte de la ciudadanía".



MEDIDAS PARA LA CONCILIACIÓN



Por otra parte, el presidente de la Junta de Extremadura ha asegurado que la Administración regional está trabajando en una serie de medidas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar y laboral, como consecuencia de la crisis del COVID-19, que “cristalizarán” en las próximas semanas.

En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo).

En la formulación de su pregunta, la portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha exigido al presidente de la Junta que la “conciliación venga de la mano de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres”. Y es que considera que "para no dar pasos atrás" en la conquista de los derechos conseguidos por las mujeres hay que incentivar esa corresponsabilidad y evitar así que “las mujeres tengan que renunciar a sus trabajos para volver a casa a cuidar a los niños y niñas”.

En su intervención, la diputada de Unidas por Extremadura ha criticado duramente a Vara por no plantear medidas de conciliación familiar. “Llevamos semanas exigiendo medidas efectivas a la vista que no se va a volver a las aulas y sí al trabajo presencial en muchos sectores. Y no nos engañemos, el colegio es clave para la conciliación familiar”, ha aseverado.

Además, la portavoz de Unidas Por Extremadura ha señalado que a falta de medidas efectivas, “ustedes le pasan la patata caliente a los ayuntamientos para que sean ellos los que organicen campamentos y escuelas de verano, cuando precisamente los ayuntamientos están desbordados atendiendo la emergencia social”, ha asegurado.

Sin embargo, también le ha recordado que la conciliación no debe basarse solo en actividades de ocio y tiempo libre en la época estival porque el problema no es cómo afrontar estos meses de verano.

“El problema no es siquiera afrontar una más que incierta vuelta a las aulas en septiembre, el problema es que los trabajos la mayoría de las veces son incompatibles con poder cuidar y disfrutar de la familia, y eso tiene que cambiar”, ha argumentado.

Además, De Miguel le ha pedido un esfuerzo especial para las familias monomarentales “porque son las más afectadas por esta situación”, tal y como informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

Por ello, la también presidenta del Grupo Parlamentario propone que el gobierno de Vara deje de parchear este importante asunto y ponga en marcha un verdadero plan de conciliación.

De hecho, ha enumerado algunas de las medidas que plantea Unidas Por Extremadura como incentivar los planes de conciliación en las empresas, flexibilizar horarios, instalar espacios lúdicos-educativos en los centros laborales no escolares, dar permisos retribuidos a aquellos trabajadores que se acojan a licencias para conciliar o ayudas a la contratación de personas para cuidar a los más pequeños.

TRES ÁREAS DE ACTUACIÓN

Por tanto, en su respuesta, el máximo mandatario extremeño ha indicado que estas medidas estarán enfocadas a tres áreas de actuación como son las ayudas para la conciliación de aquellas familias que “necesiten contratar a alguien” para el cuidado de sus hijos y estarán financiadas con fondos del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), así como un paquete de actividades de ocio y tiempo libre para la temporada estival dirigidos a la población infantil y juvenil, con la colaboración de diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos.

“Se trata de gestionar las prioridades y poner todos los recursos que tenemos a disposición para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre en los meses de verano que permitan a las familias poder conciliar”, ha matizado Fernández Vara.

A su vez, este plan contará también con "un paquete de medidas, básicamente, fiscales" que permitirá que las familias puedan desgravar una parte de los gastos derivados de actividades de ocio, como campamentos, en la próxima declaración de la renta de los hijos menores de 0 a 14 años, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.