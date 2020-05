El PSOE extremeño califica de "hito histórico" el Ingreso Mínimo Vital

Ep.

El PSOE de Extremadura ha calificado este lunes de "hito histórico" la aprobación, prevista para este viernes, del Ingreso Mínimo Vital, aunque ha lamentado que "quizá a los de las cacerolas del barrio de Salamanca esto no les interese".



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, José Antonio González, quien ha añadido además que "quizá a los que salieron en una manfestación en coche esto no les importe, porque seguramente no conocen la pobreza", ha dicho.



Sin embargo, para el PSOE, el Ingreso Mínimo Vital es "un hito histórico, es un nuevo pilar en el estado social de este país, que fundamentalmente va a combatir la pobreza y la exclusión soocial", ha destacado González, quien ha valorado que esta medida "le va a dar dignidad a 850.000 familias de este país que verán cómo con este ingreso mínimo vital podrán cubrir sus necesidades básicas".



Por eso "es tan importante" y supone "una buena noticia para toda España la aprobación del ingreso mínimo vital", ha apuntado el portavoz socialista extremeño.



ENTRADA EN LA FASE 2



Por otra parte, el portavoz socialista ha valorado que Extremadura ha entrado este lunes, 25 de mayo, en la fase 2 de desescalada, lo que ha considerado "fundamental para la recuperación social y económica" de la región, así como para el mantenimiento del empleo.



"Es una buena noticia fruto del esfuerzo de la Consejería de Sanidad, de miles de trabajadores sanitarios de la región, pero también de la responsabilidad de todos los extremeños", ha destacado Juan Antonio González, quien ha reiterado la necesidad de continuar con la responsabilidad y cumplir con las recomendaciones que realizan las autoridades sanitarias.



González ha destacado que es "clave" la responsabilidad de los ciudadanos, con el objetivo de "salir cuanto antes de la crisis sanitaria, y poder afrontar esa deseada recuperación económica y social, y por tanto, del mantenimiento del empleo en Extremadura", ha concluido.