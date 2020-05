Los alumnos de 0 a 6 años de Extremadura no volverán a las aulas este curso

Ep

Tampoco retomarán este curso las clases presenciales en Extremadura los harán los alumnos de Centros de Educación Especial "excepto para rehabilitación funcional y atención temprana, de forma voluntaria".



Así lo ha anunciado la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, en rueda de prensa este viernes tras la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario, subrayando que "no ha sido fácil decidir" sobre el retorno a las clases presenciales "teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades" en la comunidad educativa, en la que "no hay unanimidad de criterios".



En su intervención, la consejera de Educación ha admitido que les "generaba muchísimas dudas el poder garantizar el distanciamiento social y las medidas higiénicas en estas enseñanzas", de ahí la decisión de la Junta de Extremadura de no retomar las clases presenciales en estos niveles



Pero, la titular de Educación ha avanzado que en el caso de los cursos que suponen titulación o cambio de ciclo, como son 4º de la ESO, 2º de Formación Profesional; 2º de Bachillerato, o el último curso de Enseñanza de Régimen Especial, los alumnos "podrán manifestar la voluntad de recibir refuerzo y apoyo presencial" en los centros educativos.



Por su parte, el resto de alumnos de Primaria y Secundaria "de forma puntual" pueden solicitar tutorías u orientación a través de cita previa en los centros educativos y, los propios docentes podrán citar a alumnos que consideren necesario para poderle dar material o realizar una orientación "siempre que la familia está dispuesta".

SE AMPLIARÁ