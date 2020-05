Educación: Hay "respaldo mayoritario" a clases presenciales en determinados cursos

Ep

El Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá asegura que hay "un respaldo mayoritario" de las comunidades autónomas a la decisión del Gobierno e "priorizar" a los estudiantes de segundo de Bachillerato y cuarto de Secundaria para que reciban clases presenciales en la fase 2 de la desescalada durante el mes de junio.

Así lo ha comunicado el Ministerio tras la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida este jueves por la ministra Celaá y en la que han participado todos los consejeros de Educación de las diferentes comunidades autónomas. La mayoría de las comunidades, sin embargo, han manifestado su rechazo a reabrir en junio los centros de infantil para menores de 6 años, según han confirmado a Europa Press fuentes presentes en la reunión.

El plan de desescalada del Gobierno permitirá durante la fase 2, que llegará como pronto a algunos territorios a finales de mayo el regreso voluntario a las aulas en grupos reducidos de alumnos de algunos cursos para recibir clases de refuerzo y repaso, como en el caso de los que están preparando las pruebas de acceso a la universidad.

Asturias, gobernada por el PSOE, es una de las comunidades que respaldan esta vuelta voluntaria a las clases en junio, que se extiende a los alumnos del segundo curso de los ciclos de Formación Profesional. Sin embargo, otras comunidades socialistas como Baleares, han anunciado que sus estudiantes no pisarán las clases hasta septiembre. "De lo contrario sería una irresponsabilidad", ha afirmado el conseller balear de Educación, Universidad e Investigación, Martí March.

La Comunidad Valenciana es partidaria de mantener la formación 'online' en lo que resta de curso y descarta el regreso de estudiantes a los centros salvo para actividades "específicas" como tutorías, mientras en Castilla y León "no parece factible" celebrar clases presenciales antes de verano, según su consejera de Educación, Rocío Lucas (Partido Popular). Andalucía y Murcia, ambas con gobiernos de PP y Ciudadanos, tampoco quieren abrir sus aulas este curso.

Euskadi fue la primera comunidad autónoma en anunciar la reapertura de sus aulas, fijando el 18 de mayo para la reanudación de las clases presenciales. Este jueves, sin embargo, el gobierno vasco ha decidido retrasar la fecha hasta el día 25 para "no tensionar" a la comunidad educativa, que había mostrado su rechazo a esta decisión.

Euskadi fue la primera comunidad autónoma en anunciar la reapertura de sus aulas, fijando el 18 de mayo para la reanudación de las clases presenciales. Este jueves, sin embargo, el gobierno vasco ha decidido retrasar la fecha hasta el día 25 para "no tensionar" a la comunidad educativa, que había mostrado su rechazo a esta decisión.

En Cantabria, la vuelta a clase será "excepcional" a partir del 8 de junio, además de voluntaria y limitada a 15 alumnos como máximo por aula, siguiendo las indicaciones que ha establecido el Gobierno en el plan de desescalada.

RECHAZO A LA APERTURA DE CENTROS DE INFANTIL

En la fase 2 de la desescalada, el Gobierno también permite abrir los centros de educación especial y de educación infantil. Estos últimos para que asistan los menores de 6 años cuyos padres tengan que regresar a sus puestos de trabajo, algo que los sindicatos docentes consideran "negligente" y desaconsejan otros sectores de la comunidad educativa.

La mayoría de las comunidades no respaldan la reapertura de los centros de educación infantil en junio. Entre ellas, algunas gobernadas por el PSOE como Aragón. El consejero de Cultura y Deporte de esta región, Felipe Faci, ha asegurado que "no se pueden garantizar las medidas sanitarias" en estos centros. Además, Faci sostiene que el curso actual "no puede finalizar de otra manera que no sea a distancia".

La Comunidad Valenciana tampoco quiere abrir en junio los centros de infantil. Su conseller de Educación, Vicent Marzà, sostiene que "no se pueden garantizar en este tramo educativo las medidas de seguridad básicas como son la distancia social necesaria entre el alumnado de estas edades y sus profesores y educadores".

El consejero madrileño, Enrique Ossorio, del Partido Popular, ha pedido a Celaá un informes sanitarios que avalen reanudar la actividad en centros de infantil."Todos los miembros de la comunidad educativa con los que hemos hablado en los últimos días insisten en la absoluta imposibilidad de cumplir las normas de distancia social e higiene con los niños de 0-6 años", ha argumentado Ossorio.

El Ministerio de Educación precisa que esta 'vuelta al cole' opcional y parcial a final de curso tiene que realizarse "respetando las normas de seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad" y planificando las actividades para "evitar aglomeraciones innecesarias".

Por otra parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este jueves en una comparecencia en el Congreso que el regreso de algunos menores a las aulas durante la desescalada es competencia de las comunidades autónomas y serán ellas quienes tomen las decisiones en esta materia.

El ministro ha recordado que las competencias en esta materia son autonómicas y son ellas quienes "conocen mejor" cómo poner en marcha estas medidas, igual que ocurre, según ha apuntado, con otros ámbitos de esta situación excpecional. Aún así, ha asegurado que el Gobierno "no va a desentenderse" de esta cuestión.

PROTOCOLO PARA LA SELECTIVIDAD

Sobre la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, que se celebrará en todas las comunidades de forma presencial entre finales de junio y principio de julio, el Ministerio de Educación ha indicado que "cada comunidad autónoma es responsable de desarrollarlas en las mejores condiciones para el alumnado y el profesorado presente".

Fuentes del departamento de Celaá indican a Europa Press que el Ministerio de Educación ya está trabajando con el Ministerio de Sanidad para establecer un protocolo de medidas sanitarias para las pruebas de acceso a la universidad, que cada año realizan más de 200.000 estudiantes.