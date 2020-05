Silencio y aplausos rinden homenaje al primer médico fallecido por Covid-19 en Cáceres

Ep.



Unas 200 personas entre trabajadores del centro de salud San Antonio del barrio Nuevo Cáceres y ciudadanos en general han rendido homenaje este jueves al médico de familia Sebastián Traba, primer facultativo fallecido en la región por coronavirus, que prestaba su servicio en este centro de la barriada cacereña.



Compañeros del fallecido y responsables sanitarios como el director del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, el gerente del Área de Salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero, así como muchos de sus pacientes han guardado dos minutos de silencio a las puertas del centro, donde se ha respetado la distancia de seguridad entre los asistentes, la mayoría de los cuales han asistido al acto con mascarilla como medida de protección.



El silencio se ha roto con aplausos de los compañeros y amigos del doctor Traba que han querido recordar a este médico, natural de Coria, que ha prestado sus servicios más de veinte años en la localidad de Zarza de Montánchez y en el centro de salud de Valdefuentes. Llevaba ocho años en el centro de salud de este barrio cacereño, en el que se atiende a entre 23.000 y 25.000 pacientes, ya que aglutina varias barriadas de la zona sureste de la ciudad, así como las localidades de Torreorgaz y Torremocha.



Un gran lazo negro en la fachada, un ramo de flores, una vela y un mensaje en el que se puede leer: 'Muchas gracias por todo. Doctor Sebastián Traba. DEP', se han colocado a la entrada de este moderno edificio para recordar al facultativo, que llevaba ingresado en la UCI del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres desde el 24 de marzo.



Traba ha cumplido los 65 años poco antes de fallecer y había solicitado la ampliación de sus servicios médicos un año más, según ha explicado el coordinador del centro de salud, Evelio Robles, que ha indicado que es "un día difícil para toda la sanidad extremeña".



"Ha sido un compañero de una elevada cualificación profesional, un amigo, un gran compañero y todos sus pacientes le quieren enormemente. Ha sido una gran pérdida", ha dicho Robles, que ha añadido que, aunque se sabía que estaba muy grave, "nunca se acepta esta circunstancia" por lo que el personal del centro "está muy afectado".



REFLEXIÓN DE LA POBLACIÓN



Robles ha trasladado el apoyo de todo el equipo del centro de salud a la familia del médico fallecido, al tiempo que ha pedido a la población que la muerte del doctor Traba sirva para "reflexionar" de que "hay que seguir manteniendo las medidas de aislamiento porque quien principalmente lo sufren no son los pacientes, que también, sino los propios sanitarios que tenemos que atenderlos".



"Nunca vamos a dar un paso atrás para atenderlos, como hizo nuestro compañero, y vamos a estar siempre en primera línea para intentar cuidarles y, en algunos casos, consolarles si es necesario, a pesar de que pongamos en riesgo nuestra vida", ha indicado Robles.



El equipo del centro de Nuevo Cáceres, compuesto por unas 40 personas, ha sufrido otros tres contagios por Covid-19 pero todos están ya recuperados e incorporados de nuevo al trabajo. "Estamos muy afectados pero la mejor forma de honrar a nuestro compañero es trabajando dando la vida por los pacientes como él hizo también durante toda su vida laboral", ha subrayado el coordinador y médico de familia.



Por su parte, la responsable de Enfermería, Ana Isabel Lorenzo, ha destacado la valía profesional de Traba pero también "personal". "Ha sido un honor trabajar con él porque era una persona discreta, amable y siempre pendiente de sus pacientes", ha dicho. "Se ha ido un buen profesional pero quizá mejor persona", ha zanjado Lorenzo.



La concentración silenciosa en homenaje a los médicos fallecidos por Covid-19 ha tenido lugar en toda España a la misma hora, en las puertas de los centros sanitarios, convocados por el Foro de la Profesión Médica y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, pero en Cáceres el homenaje se ha dirigido especialmente al doctor Traba.



En cuanto al centro de salud Nuevo Cáceres, la actividad se irá retomando de forma paulatina, ya que de momento la asistencia se realiza vía telefónica. Sí se ha instalado un servicio de toma de muestras de pacientes sospechosos de Covid-19 en la parte de atrás del edificio y la atención se empezará a normalizar la atención a partir del lunes.



"Iremos poco a poco y de una forma escalonada", ha dicho el coordinador del centro de salud, que ha pedido a los usuarios que entiendan que la atención no puede ser como antes de la pandemia, ya que se irán pasando fases y no se podrá mantener presencia asistencial con pacientes por seguridad de los usuarios y de los sanitarios.



Por ello, la mayoría de las consultas se mantendrá vía telefónica o por vídeollamada y aquellas en las que sea "indispensable" atender físicamente al paciente se hará "con las medidas de distanciamiento adecuado" y un sistema de triaje a la entrada del centro para que entren los pacientes en función de su gravedad.



"Tenemos que garantizar la máxima seguridad como hemos hecho hasta ahora", ha concluido Robles en declaraciones a los medios tras el homenaje que se ha rendido a Sebastián Traba.