Exámenes de junio y julio en la Universidad de Extremadura tendrán carácter no presencial

El Consejo de Gobierno de la UEX ha acordado que los exámenes que realicen los alumnos de la Universidad, tanto en la próxima convocatoria de junio, como en la de julio tendrán carácter no presencial-



La UEx ha elaborado para esta evaluación un documento que regula las orientaciones de la evaluación del alumnado en entornos virtuales, respetando los principios establecidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.



En el documento, se especifica que la UEx no utilizará herramientas de e-proctoring o de reconocimiento facial mediante datos biométricos en dicha evaluación.



Aunque el carácter no presencial será la norma general para los exámenes, la UEx ha dejado una puerta abierta a la presencialidad; para ello, las Juntas de Facultades pueden autorizar determinadas actividades de evaluación presenciales en la convocatoria de julio, de asignaturas impartidas en el primer semestre cuyos planes docentes y sistemas de evaluación no han sido modificados.



En este último caso de carácter excepcional, solo se estudiarán aquellas actividades evaluables (prácticas clínicas hospitalarias, prácticas sala ordenador o laboratorios, etcétera) que requieran esa presencialida; y, siempre deberá contar con el visto bueno de las autoridades sanitarias.



PLAN DE IGUALDAD



Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la UEx también ha dado luz verde a la prórroga del II Plan de Igualdad, ante la "imposibilidad" provocada por la crisis sanitaria de poder avanzar en la elaboración de un nuevo documento por la Comisión encargada.



El vigente Plan de Igualdad se aprobó en marzo de 2017 y tiene el objetivo de alcanzar en la Universidad "la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo".