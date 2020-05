84% residencias extremeñas de mayores no registran casos, pero se acumulan 418 fallecidos

Ep.

Un total de 273 de las 324 residencias de mayores en Extremadura no han registrado hasta el momento casos de Covid-19, lo que supone que el 84,26 por ciento de dichos centros en la comunidad han estado "libres" de coronavirus.



No obstante, en las 51 residencias afectadas por la pandemia (y de las que 22 están actualmente "limpias" del Covid-19) se acumulan ya 418 fallecidos (328 con la prueba PCR positiva y 90 sin prueba realizada pero con el coronavirus como "causa fundamental" de su muerte en su acta de defunción).



Al mismo tiempo, en el total del periodo de la pandemia se acumulan 1.449 afectados por Covid-19 en residencias en Extremadura, lo que supone un 9,9 por ciento del total de los 14.642 residentes que habitan en las 324 residencias de mayores en la región.



Igualmente, del total de 1.449 pacientes infectados en residencias de mayores un 40,37 por ciento están ya curados, de tal modo que se han dado 585 altas de residentes en las propias residencias.



De este modo lo ha desgranado este martes en una comparecencia en la Asamblea --a petición del PP-- el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha recordado que hasta el momento la Administración regional ha actuado con "más intensidad" en nueve residencias de mayores extremeñas.



De igual modo, se han registrado hasta ahora 376 positivos en trabajadores sociosanitarios, de los cuales 248 tienen ya el alta epidemiológica; y se han reforzado con más de 660 trabajadores las plantillas del Sepad, sin contar con los empleados contabilizados en los cerca de 2.000 del SES que han sido para "intensificar la atención sanitaria en las residencias".



Asimismo, en cuanto a los EPIs distribuidos en residencias de mayores en Extremadura en este periodo, han sido casi 213.000 mascarillas quirúrgicas, más de 23.000 batas, más de 6.000 buzos, cerca de 129.000 guantes, más de 28.000 FFP2, más de 7.600 pantallas, más de 5.000 soluciones hidroalcohólicas.



EL VIRUS ES EL CULPABLE



Tras apuntar que se sabía que el virus "provocaba problemas en las personas frágiles", y que la "consecuencia" se ha evidenciado en las residencias de mayores, ha subrayado en todo caso que "el culpable es el virus, el enemigo es el virus", y ha invitado a todos los grupos políticos a mantener la "unidad de acción" para "aplicar las enseñanzas" que, según ha señalado, ha propiciado hasta ahora el coronavirus.



Ha defendido, también, que con el ejecutivo socialista en la comunidad los ciudadanos "están en buenas manos" porque la Junta --ante el coronavirus-- ha hecho "las cosas con proporcionalidad, con sentido común, con racionalidad, con fiabilidad"; y ha subrayado que a su juicio la crisis del coronavirus ha sido gestionada "mejor" desde "la izquierda" que "si se hubiese gestionado desde la derecha".



En este punto, y aunque ha reconocido que en la Junta tienen "mucho de lo que aprender", ha afeado a la oposición "salvo alguna excepción" su posicionamiento ante la gestión del Covid-19 por parte de la Administración regional, y ha vuelto a apelar a la "unidad de acción" para conseguir superar la crisis.



De este modo, tras considerar que el PP "claramente demuestra demagogia, falta de rigor", ha lanzado a la sociedad el mensaje de que "gracias" a que esta crisis sanitaria le ha "tocado" gestionar en Extremadura a un gobierno de izquierdas, porque con el PP en el poder a nivel nacional y regional quedó "diezmada" la Ley de Dependencia y "se quedó a un 30% de la población extremeña sin urgencias rurales".



Al mismo tiempo, y tras recalcar que él como responsable público "antepone" los intereses de la sociedad a su futuro político, ha recalcado que la crisis del Covid-19 es un asunto que "no está solucionado" sino "en vías de solucionar", y ante lo cual hay que aplicar "la autorresponsabilidad" y la "unidad de acción".



Finalmente, y ante una pandemia "sin manual de instrucciones", ha felicitado a los trabajadores sociosanitarios y sanitarios por su trabajo, y ha subrayado que respeta "completamente" el "criterio clínico y social" de los mismos para dar una respuesta "tan contundente" como la que, ha dicho, han dado ante el Covid-19.



PP



A su vez, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha recordado que el "máximo responsable" del Sepad es Vergeles, a quien ha pedido que sea cesado o dimita asumiendo "responsabilidades" por haber sido "negligente" en la gestión del Covid-19, y porque "el virus no puede ser cesado" pero el consejero "sí" ante los "casi 500 muertos" registrados en Extremadura.



Ha lamentado, así, la "incompetencia, la imprudencia temeraria, la mentira detrás de otra mentira" practicadas a su juicio por Vergeles, "acompañadas de la prepotencia" hacia la oposición "por pedir medidas"; y ha incidido en que el consejero "tenía la doble responsabilidad de velar por los responsables en el SES y por los mayores en el Sepad y no ha hecho ninguna de las cosas y tiene que dimitir o ser cesado" por ello.



"Usted actuó tarde, mal, ha mentido permanentemente en este parlamento y en ruedas de prensa, ha ocultado datos, ha desprotegido a los sanitarios, ha amenazado a los sanitarios para que no hablaran", ha incidido sobre Vergeles la 'popular', quien ha reprochado al consejero que en las residencias de mayores "se han mezclado profesionales en todas las plantas, positivos con negativos".



En este sentido, ha incidido igualmente en que la Junta "no ha hecho test", lo que ha provocado que los profesionales han sido "vectores permanentes de contagio" en las residencias de mayores.



PSOE



Por su parte, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha destacado la "transparencia" de la Junta en la gestión del coronavirus, y ha criticado que el PP haya dictado el "veredicto de culpable" sobre Vergeles, algo que "no es una contribución para acabar" con algo que "jamás antes" se había producido.



En este sentido, ha recordado que en la región "todos" los grupos parlamentarios han podido acceder a la información "precisa" sobre el coronavirus; y ha defendido que ahora "es el momento de arrimar el hombro" para "contribuir todos juntos a salvar vidas".



Paredes, también, ha agradecido el "esfuerzo" de la Junta "ante una situación desconocida para la cual ningún gobierno estaba preparada" y frente a lo que ha adoptado "medidas difíciles".



La diputada socialista, asimismo, ha defendido el "valor de lo público", y ha incidido en que "hay que avanzar y reforzar" un modelo de cuidados "más integrado en los domicilios".



CIUDADANOS



Mientras, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén ha afirmado que ante el coronavirus la Junta respondió "cuando el problema había explotado", y sin "previsión".



Ha incidido, asimismo, en que "sigue sin haber un control de la enfermedad efectivo" porque "los protocolos de seguridad y de salud siguen fallando" en la comunidad extremeña.



Ha defendido, también, que el modelo actual de residencias de mayores "falla, no funciona"; y ha apostado por "depurar responsabilidades" porque se han cometido desde la Junta "muchos errores" y "negligencias".



UNIDAS POR EXTREMADURA



De su lado, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que en la región ante el coronavirus "se han tomado medidas urgentes" y "se ha ido aprendiendo sobre la marcha", aunque ha incidido en que "los años de recorte en gastos sociales han pasado factura".



Ha defendido, en este marco, la importancia de dotar de "más recursos, más personal, más protocolos eficaces y mejor conocidos por la población" en las residencias, un sector en el que a su juicio hay que analizar de forma "seria" su modelo en Extremadura.



También ha considerado que hay que analizar "con hechos científicos" lo ocurrido con el coronavirus en la provincia de Cáceres.