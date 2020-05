Cs urge a Junta dar certezas a hosteleros y comerciantes y dotarlos de material seguridad

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha reclamado este lunes a la Junta de Extremadura que "dé certezas" a los empresarios y hosteleros de la región y les dote de material de seguridad para "poder desarrollar su actividad en las mejores condiciones" ante el inicio de la fase 1 de desescalada en la comunidad.

Así pues, ante el inicio de esta fase, Salazar ha considerado que la Junta de Extremadura "no ha estado a la altura" ya que, según ha dicho, este lunes había muchos bares y comercios que podían abrir sus puertas después de dos meses de tener sus negocios cerrados, pero "la gran mayoría no lo ha hecho", tal y como informa la formación naranja en una nota de prensa.

"Y esto ha ocurrido no porque no tuvieran necesidad sino porque no tienen certidumbre, no saben en qué condiciones puedan abrir o no y muchos no tienen ni siquiera acceso a las medidas de seguridad necesarias", ha criticado Salazar.

Por todo ello, el diputado de la formación naranja ha reclamado al gobierno autonómico que dé certidumbres a estos hosteleros y comerciantes de la región y "les garantice en qué condiciones pueden abrir y desarrollar su negocio", y sobre todo, ha destacado, "que les dote de todo el material necesario para que puedan hacer esto con normalidad".

"Guantes y mascarillas son necesarios, urgentes y todos los extremeños deben tener acceso a ellos", ha concluido.