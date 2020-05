El PSOE afirma que Extremadura está "preparada" para avanzar en la desescalada

Ep.



La portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlito, ha defendido que Extremadura está "preparada" para avanzar las fases de la desescalada a partir del próximo lunes, mientras que su homóloga del PP, Cristina Teniente, ha apostado también por seguir dando pasos hacia adelante en esta temática pero "con garantías" en cuanto a los documentos que la Junta aporta a la oposición.



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, Cayetano Polo, ha defendido que en Extremadura "se dan las circunstancias sociales para poder avanzar hacia la Fase 2" de la desescalada "en cuanto a distanciamiento social y sobre todo en cuanto a la responsabilidad que han demostrado los extremeños durante estos días".



De su lado, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado "positivo" que la región haya solicitado el paso a la Fase 1 del desconfinamiento, y ha defendido que en este marco "lo más importante es la responsabilidad individual de cada ciudadano" para "seguir manteniendo las condiciones de seguridad para garantizar la salud de toda la ciudadanía".



De este modo se han pronunciado los cuatro portavoces parlamentarios en la Asamblea en sendas ruedas de prensa telemáticas ofrecidas este viernes en la Cámara regional.



POSTURA DEL PSOE



Así, la portavoz del PSOE en la Cámara legislativa regional, Lara Garlito, ha afirmado que Extremadura "está preparada para poder pasar de fase", aunque ha recordado que se verá si el Ministerio de Sanidad decide que "así sea o no", al tiempo que ha apelado a la "responsabilidad colectiva" de todos "más que nunca" para poder seguir avanzando en la desescalada.



De este modo, ha indicado que el PSOE confía en que "en cada una de las fases Extremadura pueda ir caminando hacia adelante con esa responsabilidad de todos y de todas", así como junto con la utilización de la Atención Primaria sanitaria pública extremeña como elemento "fuerte" para avanzar en la desescalada.



En este sentido, Garlito se ha mostrado "convencida" de que Extremadura "irá sólida en cada uno de esos pasos" (de avance en la desescalada) porque se trata de una comunidad, ha dicho, que ha sido capaz de "vencer a todas y cada una" de las "dificultades" que históricamente se ha enfrentado; al tiempo que ha recalcado la importancia de la "apuesta total por los servicios públicos, por la sanidad" realizada por el PSOE, y que "va a permitir una solvencia en cada una de las fases" de la desescalada.



Con ello, ha subrayado que desde el PSOE están "absolutamente de acuerdo" con la solicitud de la Junta de que la región cambie de fase el próximo lunes, toda vez que considera la formación que "Extremadura está preparada para ello", aunque ha recordado que será el Ministerio de Sanidad el que "tiene que validar si Extremadura está preparada o no".



"Lo que sí es muy importante es que una vez que pasemos a la Fase 1 seamos todos y todas conscientes de la responsabilidad que eso supone para continuar pasando de fase", ha añadido la portavoz socialista, quien ha subrayado que "ir pasando de fase "es muy positivo porque eso quiere decir que se va venciendo poco a poco ese siniestro virus" hasta llegar a "una nueva normalidad".



Al respecto, ha defendido que los ciudadanos en su conjunto tienen "un papel primordial" porque "todos somos partes de la situación" a la hora de transitar por la desescalada.



Así, ha defendido que "el esfuerzo de la ciudadanía durante todo este tiempo ha sido absoluto" en su "forma de actuar de todos y todas las ciudadanas con una absoluta responsabilidad", al tiempo que ha añadido que en todo caso "ahora hay que seguir manteniéndola". "no podemos bajar la guardia" ante este virus que "lo vamos conociendo, lo vamos venciendo y lo tenemos que hacer entre todos y todas", ha señalado.



PLANTEAMIENTOS DEL PP



Mientras, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha defendido el avance de la comunidad en las fases de la desescalada por el coronavirus pero "con garantías".



"Desescalada sí, pero no desescalada sin garantías", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que en una reciente comisión sobre esta temática celebrada la pasada semana se comprobó, ha dicho, que "sobre el proceso de desescalada hay muchas lagunas y unos documentos que vienen (por parte de la Junta de Extremadura) sin firmar y llenos de vaguedades que desde luego no dan confianza en las garantías".



Tras defender así el paso de fases para avanzar en la desescalada, Teniente no obstante ha reiterado el planteamiento de su grupo de que "no se puede pasar de una fase a otra sin garantías", por lo que ha pedido que "se refuercen las garantías" y que los documentos que facilite la Junta sobre la temática lleguen "firmados, con datos y con todas las garantías".



"No podemos confiar en documentos llenos de vaguedades y de generalidades que desde luego lo que hacen es dudar de esas garantías", ha indicado la 'popular'.



APUESTA DE CIUDADANOS



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha defendido que en Extremadura "se dan las circunstancias sociales para poder avanzar hacia la Fase 2" de la desescalada "en cuanto a distanciamiento social y sobre todo en cuanto a la responsabilidad que han demostrado los extremeños durante estos días".



Así, ha incidido en que para su grupo "la clave está en esa responsabilidad que los extremeños han demostrado y siguen demostrando"; y ha considerado además que "es urgente reactivar la economía, poner en marcha la economía para que el daño sea lo menor posible, siempre garantizando la existencia de recursos sanitarios para la población".



"Somos partidarios de que con los recursos sanitarios que realmente están a disposición de la sociedad, garantizando que los sanitarios dispongan de sus EPIS, garantizando la posibilidad de hacer test a la población, test por supuesto a todos los profesionales no sólo sanitarios sino a todos los profesionales que en sus empresas también se tienen que incorporar a trabajar, en Extremadura se dan las circunstancias adecuadas para pasar a la Fase 2 cuanto antes", ha dicho.



En este sentido, ha apuntado que "el paso de la Fase 1 a la Fase 2 puede ser significativo para determinados negocios, sobre todo para el pequeño comercio y para la hostelería", al permitir la segunda menos limitaciones a estos sectores.



VALORACIÓN DE UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado "positivo" que la región haya solicitado el paso a la Fase 1 del desconfinamiento, y ha defendido que en este marco "lo más importante es la responsabilidad individual de cada ciudadano" para "seguir manteniendo las condiciones de seguridad para garantizar la salud de toda la ciudadanía".



Así, ha incidido en que su grupo confía en el informe que los técnicos en la comunidad han elaborado para solicitar al Ministerio de Sanidad la entrada de Extremadura en la Fase 1, toda vez que según ha recalcado que coalición "no" dispone de los "datos" para "poder valorar" si la región puede "pasar a fase 1 o no", aunque ha considerado "positivo que toda Extremadura vaya a dar ese paso".



En todo caso, ha reiterado que a su juicio "lo más importante es la responsabilidad individual de cada ciudadano y ciudadana" porque "no podemos despistarnos" ante el coronavirus, toda vez que continúa el "peligro" y hay que "seguir manteniendo las condiciones de seguridad para garantizar la salud de toda la ciudadanía", y con el objetivo de "salir de todo esto unidos y unidas".



Con ello, De Miguel ha tachado de "muy positivo" que Extremadura haya solicitado entrar en la Fase 1 de la desescalada, "pero siempre apelando a la responsabilidad colectiva porque no deberíamos volver al punto de partida, al confinamiento absoluto porque haya un repunte de casos". "En nuestras manos está como ciudadanos que podamos salir del confinamiento", ha añadido.