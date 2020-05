El Fondo Covid aprueba un proyecto de investigación de la UEx frente al coronavirus

El Fondo Covid ha aprobado un proyecto de investigación de la Universidad de Extremadura (UEx) frente al SARS-COV-2 y la enfermedad del coronavirus.



En concreto, el proyecto presentado por el científico de la UEx José María Carvajal González, tiene como objetivo estudiar las vías de entrada y salida del virus SARS-CoV2 a través de las células epiteliales de las vías respiratorias humanas.



Así pues, titulado "Interacción entre SARS-COV-2 y el epitelio respiratorio humano: secuestro de vías de endocitosis y exocitosis", se trata de un proyecto que el equipo de Carvajal-Lab va a llevar a cabo durante un año.



El proyecto ha recibido el respaldo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con 110.000 euros, en el marco de la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad Covid-19 con cargo al fondo Covid, publicada el pasado 19 de marzo.



Los investigadores de la UEx van a estudiar la interacción entre el virus SARS-CoV2 y la primera célula huésped del virus en el ser humano, en concreto, la célula epitelial de las vías respiratorias.



A su vez, el estudio celular detallado de la interacción entre el SARS-CoV2 y el epitelio de las vías respiratorias permitirá la detección de las vías de entrada (endocitosis) y salida (exocitosis) del SARS-CoV2 en las células epiteliales del sistema respiratorio, tal y como explica en una nota de prensa la UEx.



El objetivo de este proyecto es proporcionar, en primer lugar, una plataforma de cribado de endocitosis para SARS-CoV y poder buscar moléculas que puedan bloquear la entrada del virus.



"El mecanismo que tienen las células para que los agentes patógenos, ya sean virus o bacterias, no pasen a través del espacio entre las células es establecer unas uniones estrechas que impidan que nada se cuele entre ellas. Para pasar a través de las células, el virus utiliza un proceso fisiológico llamado endocitosis que ya se había descrito en otros virus SARS", explica el investigador principal del proyecto José María Carvajal González del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Genética de la UEx.



En segundo lugar, el proyecto pretende estudiar las vías de exocitosis (de salida) del SARS-CoV2. El virus dentro de la célula secuestra la maquinaria celular para salir de ella. Para este estudio, los biólogos de la UEx trabajarán con un virus pseudotipado, es decir, un virus no dañino pero con algunas características del SARS-CoV2, y al que los investigadores incluyen la proteína Spike del SARS. Esta proteína es la que interacciona con la proteína receptora humana ACE2.



"Una posible terapia consiste en bloquear la interacción entre el virus y la célula receptora, pues para ello es imprescindible conocer la interacción entre la proteína Spike y la proteína ACE2", señala Carvajal.



COLABORACIONES



Además, el equipo de la UEx tiene previsto la colaboración con el científico y experto en coronavirus, Luís Enjuanes Sánchez, cuyo laboratorio en el Centro Nacional de Biotecnología está inmerso en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19.



"En las instalaciones de la UEx no podemos trabajar con el SARS-CoV2 y, en el caso de que alguno de nuestros hallazgos necesiten confirmación con el virus, podremos llevar a cabo ensayos en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC", anuncia Carvajal.



Asimismo, el proyecto también prevé la colaboración del Biobanco del Área de Salud de Badajoz y de Francisca Lourdes Márquez, jefa de Servicio Neumología del Hospital Universitario de Badajoz, para la donación de células madre adultas necesarias en el estudio.



Los investigadores de la UEx van a desarrollar el conocimiento que permita identificar los mecanismos de entrada y salida del SARS-CoV2 en las células epiteliales humanas.



"Durante muchos años he estudiado el tráfico intracelular de proteínas, y es muy satisfactorio comprobar que la investigación básica que he realizado tiene ahora aplicación y puede ayudar en la lucha contra esta pandemia", concluye el investigador extremeño.



Finalmente, el equipo de Carvajal-Lab va a comenzar una investigación "clave" cuyos resultados serán compartidos con la comunidad científica para avanzar en el conocimiento y posibles terapias del Covid-19.