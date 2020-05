Fundación Yuste celebra el Día de Europa con un mensaje de "unión ante la adversidad"

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste conmemora el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo, a través de una recopilación de vídeos y acciones online aglutinados bajo el título 'Comprometidos con Europa'.



Estos vídeos, que incluyen distintas visiones de políticos, académicos, intelectuales, historiadores, investigadores, estudiantes y representantes de la sociedad civil, se difundirán a partir de este sábado, a través de la web, el canal Youtube y las redes sociales de la Fundación.



Dada la imposibilidad de celebrar este año la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V, el día 9 de mayo en el Real Monasterio de Yuste, la Fundación continuará con la difusión del conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa.



Todo ello, por medio de la campaña 'Comprometidos con Europa' que integra los mensajes lanzados por una amplia representación de distintos sectores de la sociedad.

Así, entre los representantes institucionales se encuentra la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya; el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y los expresidentes del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles y Enrique Barón Crespo.



Los vídeos cuentan con un apartado específico con intervenciones de antiguos premiados como Felipe González, Antonio Tajani y Sofia Corradi. Desde el ámbito universitario, aparece el Rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, y los catedráticos Enrique Moradiellos y Teresa Freixes.



Algunos mensajes europeístas que se incluyen son de los representantes de instituciones europeas como el director de la Oficina de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca; los miembros del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, Ignacio Sánchez Amor, Maite Pagazaurtundúa y María Eugenia Rodríguez Palop.



En esta línea, los vídeos cuentan con la participación de distintos representantes de la sociedad civil como la periodista Carmen Romero; el presidente de Alentejo de Excelência y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR), Enrique Sim-Sim.



Además, aparecen los testimonios de alumnos del colegio Sagrada Familia de Badajoz, integrada en el programa educativo 'Escuela Embajadora del Parlamento Europeo', y de los colegios Almanzor, Sierra de Gredos, Campo Arañuelo y El Pozón de Navalmoral de la Mata, centros que participan en el proyecto liderado por la Fundación: 'La Unión Europea: un largo camino hacia la paz y la convivencia'.



Los jóvenes tienen voz en esta recopilación de mensajes online, contando con estudiantes de los institutos Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera; Jaranda de Jarandilla de la Vera y de Cella Vinaria de Ceclavín, también integrada en el programa 'Escuela Embajadora del Parlamento Europeo'; además de los universitarios del programa Erasmus que están haciendo las prácticas en el Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX), institución integrada en la Fundación Yuste.



A pesar de la variedad de ideas que ofrecen los vídeos de la campaña 'Comprometidos con Europa', todos los intervinientes confluyen en la idea común de que ante los problemas y desafíos actuales y venideros, Europa es la solución de futuro.



VÍDEO PREMIO EUROPEO CARLOS V



Finalmente, otra de las actividades previstas dentro de la campaña, es la difusión de un vídeo que recogerá los momentos centrales de todas las ceremonias de entrega del Premio Europeo Carlos V desde el año 1995.



Los galardonados con este Premio son Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea (1995); Wilfried Martens, presidente del Partido Popular Europeo (1998); Felipe González, expresidente del Gobierno de España (2000); Mikhail Gorbachov, expresidente de la URSS (2002); Jorge Sampaio, expresidente de Portugal (2004); Helmut Kohl, excanciller alemán (2006); Simone Veil, expresidenta del Parlamento Europeo (2008); Javier Solana, ex Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (2011).



También José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea (2014); Sofia Corradi, impulsora del programa Erasmus (2016); Marcelino Oreja, ex secretario general del Consejo de Europa; Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo (2018), y los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, galardón que fue recogido por el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland (2019).



OTRAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA



Junto a los vídeos, la Fundación también estará muy activa en redes sociales. Por ello, subirá un pequeño cuestionario diario con preguntas relativas a la construcción y actualidad europea; difundirá las publicaciones europeas editadas por la institución y dará visibilidad a algunas frases destacadas de las personas galardonadas con el Premio Europeo Carlos V, así como a los alumnos de Yuste.



La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es una entidad pública sin ánimo de lucro, de carácter cultural, científico, investigador y divulgador, integrada en el sector público fundacional de la Junta de Extremadura.

Entre sus objetivos se encuentra contribuir al impulso y la consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad.



Además, pretender apoyar la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia internacional, así como el desarrollo de todos los pueblos y naciones del mundo, mediante la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social.



La Fundación trabaja, fundamentalmente, en cinco áreas de actuación: investigación, divulgación, formación, cultura y cooperación. Algunos de sus programas más destacados son: Campus Yuste, los Conciertos del Emperador, Tribuna Euroiberoamericana, Aula Abierta y las publicaciones.