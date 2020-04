Junta tomará "todas las medidas necesarias" para garantizar salud usuarios de residencias

Ep.



La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha recalcado que la Junta tomará "todas las medidas necesarias" para garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de las residencia de mayores y especializadas.



Así, estas medidas serán de salud pública, organizativas, de ordenación y de supervisión y, todo ello, ha dicho, con la ayuda de todos los grupos parlamentarios que se quieran sumar a la proposición de "iniciativas asumibles".



Blanco-Morales ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de este jueves por la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre las medidas que tomará la Junta en las residencias de mayores y residencias especializadas ante la actual situación de "emergencia sanitaria" y las deficiencias detectadas.



Ante ello, Blanco-Morales ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que De Miguel "ignore" los "esfuerzos" de la Junta a la hora de dotar de materiales y mejorar las condiciones de las residencias públicas y privadas.



"Me avergüenza hacer política como ustedes lo hacen de esta manera, colocando a los fallecidos, en este caso a los mayores en una situación de fragilidad, en el centro de la polémica. Se lo repito, detrás de cada número, detrás de cada índice hay una persona única e irrepetible, y delante de esta situación hay un gobierno dispuesto a empeñar todas sus fuerzas, a dedicar todos sus recursos a atender a la emergencia sanitaria y en el futuro a diseñar un modelo que cuente con las medidas de salud pública, organizativas, normativas y de supervisión necesarias, espero que con su ayuda", ha remarcado.



LETALIDAD POR COVID-19 EN RESIDENCIAS DE MAYORES



En su intervención, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha indicado que el 90 por ciento de los fallecidos por Covid-19 en Extremadura vivían en residencias de mayores, una cifra que, en su opinión, debe obligar a hacer un "adecuado análisis", teniendo en cuenta además que la pandemia aún no ha terminado.



Además, ha abogado por que la situación generada por el coronavirus debe traer a la sociedad algunas enseñanzas, como serían la necesidad de fortalecer lo público, ya que para afrontar una crisis como está los servicios públicos son los "cimientos donde construir un estado de bienestar".



Asimismo, ha considerado que ni la sanidad ni la dependencia deben estar gestionada desde una "óptica mercantilista" y ha añadido que el modelo residencial de atención a los mayores "debe dar un giro sustancial" en cuanto a mejoras de condiciones laborales y de materiales.



"Yo no voy a pedirles responsabilidades, señora vicepresidenta, menos aún cuando esta pesadilla no ha acabado y puede que en otoño además tengamos un repunte brutal, pero le voy a pedir que analicen las deficiencias detectadas para que podamos afrontar esa posibilidad", ha dicho.