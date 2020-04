Nuria Flores defiende las medidas de la Junta para "la reactivación" del turismo

Ep.



La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, ha defendido las diferentes medidas puestas en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus para la "reactivación y recuperación" del sector turístico, dentro del objetivo global de que "nadie se quede atrás".



Mientras, el diputado del PP, Juan Parejo, ha reclamado la puesta en marcha de diferentes iniciativas para tratar de ayudar ante la situación "crítica" del sector turístico extremeño como consecuencia de la crisis del Covid-19.



En respuesta a una pregunta del PP sobre la cuestión este jueves en el pleno de la Asamblea, Nuria Flores ha recordado así que el pasado lunes ella presentó un paquete de medidas para el sector turístico y destinadas a afrontar el impacto del Covid-19 con un presupuesto de 7 millones de euros, y que se añadían a las presentadas el pasado 24 de abril dirigidas a pymes y autónomos con un presupuesto de 58 millones de euros y que "también benefician al sector turístico".



Según ha subrayado, todas estas medidas están encaminadas a "promover la reactivación y recuperación" del sector turístico "para que le permita afrontar el impacto del virus y volver a la actividad en las mejores condiciones de competitividad".



Así, ha recalcado que se trata de un "amplio" paquete de medidas destinadas, en primer lugar, "al mantenimiento de la actividad durante el periodo de desescalada, que se prolongará si todo va bien hasta finales de junio y que implicará que ésta se realice con una movilidad reducida y unas condiciones de limitación de aforos".



En concreto, ha desgranado que en un primer paquete se encuentra una línea de ayudas dotada con dos millones de euros y que va destinada a "dotar de liquidez" a las empresas turística, y por otro lado la elaboración de un manual de buenas prácticas, salud y seguridad turística.



A su vez, se incluye un segundo paquete de medidas destinadas fundamentalmente a la "reactivación de la demanda" en un escenario de vuelta a la "nueva normalidad".



En este segundo paquete se recogen dos acciones, en concreto, un decreto de ayudas a la calidad y empleo por un montante de 2,8 millones de euros; y una campaña de promoción turística dotada con 2,2 millones d euros.



"Todas ellas han sido elaboradas principalmente a partir de las demandas del sector, con los que se ha mantenido desde el principio de esta crisis un estrecho canal de comunicación, y que se ha materializado en diferentes reuniones de trabajo", ha señalado la consejera.



Ha añadido que esto se enmarca dentro de un "esfuerzo compartido en la lucha contra el impacto del virus en el sector turístico, que busca que nadie se quede atrás en la superación de las que serán con toda seguridad funestas consecuencias para el mismo".



La consejera ha incidido, igualmente, en que conoce "muy bien" el sentir del sector turístico extremeño porque se reúne "cada 15 días" con el mismo, y ha reiterado que la Junta y el Gobierno central viene trabajando desde el inicio de la crisis del coronavirus en diferentes medidas "encaminadas a ayudar a pymes y autónomos para que nadie se quede atrás".



En este punto, ha recordado también medidas puestas en marcha por el Gobierno central como la línea de avales para garantizar la liquidez de autónomos y pymes; o las iniciativas para flexibilizar el pago de suministros básicos como luz, agua o gas.



PP



A su vez, el diputado del PP Juan Parejo ha advertido de que los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19 sobre el turismo y la hostelería están siendo "devastadores", toda vez que los mismos están sufriendo "una auténtica pesadilla", y ha reclamado a la Junta que "se ponga las pilas" para ayudar a los mismos ante su situación "crítica".



Así, ha defendido la puesta en marcha de medidas "extraordinarias" ante una situación "extraordinaria" porque "miles de pymes y autónomos probablemente no volverán a levantar sus persianas" y, en concreto, ha reivindicado una "nueva" estrategia turística para la comunidad y que desde la Junta sean además "exigentes" con el Gobierno central en la reclamación de un "plan urgente de rescate al sector turístico".



De este modo, y tras reivindicar la puesta en marcha de las iniciativas anunciadas por la Junta, ha incidido en que "a pesar" de su situación el sector turístico, la hostelería y el comercio "siguen teniendo ilusión, ganas de luchar y de trabajar duro" y "sólo es necesario" que la Administración autonómica "les ayude y les den facilidades" a través de medidas "con valentía" y "urgentes".



En este punto, ha planteado que el sector turístico extremeño, que venía de "siete años transitando por la senda del crecimiento ininterrumpido", ahora como consecuencia de la crisis del Covid-19 "siente miedo, asfixia fiscal, agobio económico, inquietud, impotencia, pánico, preocupación, incertidumbre laboral, desconfianza, desasosiego" porque los implicados "están viendo que se está desangrando el sector turístico, la hostelería y el comercio".



Así, Parejo ha defendido que el sector "necesita que los dejen trabajar, que los dejen facturar" así como "ayudas directas, a fondo perdido para no perder el tejido productivo", además de "actividad burocrática, flexibilidad", y "rebajas fiscales" porque están "achicharrados".



En la misma línea, ha reclamado un nuevo plan y una estrategia turística, además de certificaciones de seguridad sanitaria, porque los empresarios turísticos "han perdido la Semana Santa pero no pueden perder la temporada de verano".