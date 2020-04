La Junta sostiene que la EPA solo detecta "parcialmente" la crisis sanitaria

Ep.

El secretario general de Empleo, Javier Luna, ha sostenido que la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida este martes solo detecta "parcialmente" las consecuencias de la crisis sanitaria y ha valorado las ayudas puestas en marcha por la Junta para la activación del empleo y que ascienden a 58 millones de euros.



En esta línea, el decreto con las ayudas "de choque" concebidas por el Ejecutivo regional, que contienen seis líneas de actuación y que podría beneficiar a 65.000 extremeños, fue publicado este lunes y entrará en vigor en un plazo de diez días, ha adelantado Luna en rueda de prensa.



En concreto, los ciudadanos podrán solicitar estas líneas de ayudas para el mantenimiento y la recuperación del empleo en la región. Así, existe una línea para el mantenimiento del empleo autónomo, tanto para quienes han cesado su actividad como para los que han visto reducida la misma.



También existe una línea para el mantenimiento del empleo de las personas asalariadas de microempresas y otra para reforzar el mantenimiento del trabajo en los Centros Especiales de Empleo, entre otras.



EPA PRIMER TRIMESTRE



En su intervención, Javier Luna se ha referido a que en mitad de marzo el trabajo de paraliza de forma "drástica" en el país y en la región y que la EPA de este primer trimestre no releja en su plenitud esta situación.



Asimismo, y como le ha trasladado el Servicio Estatal Público de Empleo, debido a razones técnicas, se ha reducido las llamadas telefónicas que se realizan para hacer la encuesta y que, por lo tanto, podría incrementarse el grado de error, ha indicado.



Así, Luna ha informado de que el paro ha bajado en Extremadura en 800 personas con respecto al trimestre anterior, con un porcentaje mejor que el nacional, en el que se ha incrementado.



Sin embargo, la ocupación ha bajado en 5.000 empleos y los activos en 5.800 personas, el 1,17 por ciento. La bajada de ocupación, ha indicado, se dirige fundamentalmente en los inactivos.



En cuanto a la comparativa interanual, el paro ha subido en Extremadura en 3.800 más parados y ha bajado la ocupación en 10.200 personas.



Por lo que respecta a los autónomos, este trimestre se han perdido 1.700 autónomos, aunque la región aún está por encima de los 81.000 trabajadores autónomos, lo que es un "buen dato".



También, y en cuanto a los asalariados, prácticamente toda la ocupación que se ha perdido tiene que ver con la temporalidad, además de valorar Luna que ha crecido en el primer trimestre la contratación indefinida en 1.000 empleos



ERTES EN EXTREMADURA



También, y preguntado por el número de trabajadores afectados por ERTEs en Extremadura, Javier Luna ha informado de que a 27 de abril hay en situación de solicitud de ERTE 6.402 empresas, que afecta a 28.322 trabajadores.



Estos datos tienen un peso mayor en Badajoz, con 4.077 empresas y 16.546 trabajadores afectados, mientras que en Cáceres hay 2.172 empresas y afecta a 8.176 trabajadores.



También ha dicho que autonómicos, referidos a empresas que funcionan en ambas provincias, hay 153 empresas y 3.600 trabajadores, y nacionales hay recogidas 23 empresas.



En este sentido, y sobre el cobro de las prestaciones por ERTE, Javier Luna ha informado de que, a 25 de abril, el número de trabajadores con solicitudes registradas en el SEPE es de 22.891.



Con lo que estas personas, más las que entren en los registros hasta final de mes cobrarán "a principios del mes de mayo" su prestación por desempleo.



En esta línea, ha insistido en que el cobro normal de una prestación se realiza el día 10, aunque ha remarcado que, en este caso, se está intentando que se adelante lo más posible, pero no obstante no puede ser antes de que pase el mes, ha apuntado.



Así ha valorado el esfuerzo "increíble" que se está haciendo en este contexto, trabajando sábados y domingos, ha dicho, para registrar todos los ERTE.